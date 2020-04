विहिरीत पडलेल्या कोल्ह्याला येथे वनविभागाकडून जीवदान

कडेगाव (सांगली)- कडेपूर (ता. कडेगाव) येथे विहिरीत पडलेल्या कोल्ह्याला वन विभागाच्या सतर्कतेमुळे जीवदान मिळाले.त्याला विहिरीतून बाहेर काढून पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. कडेपुर येथील अस्लम पठाण यांच्या शेतातील विहिरीत कोल्हा हा वन्य प्राणी पडला होता.तर शेतकरी श्री. पठाण हे विहिरीवर मोटार सुरु करण्यासाठी गेले असता त्यांना आपल्या विहिरीत कोल्हा पडल्याचे निदर्शनास आले.प्रथम त्यांनी कोल्ह्याला विहिरीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.विहिरीत पाणीही कमी असले तरी विहिरीला पायऱ्या नसल्याने त्याना कोल्ह्याला बाहेर काढण्यात यश आले नाही. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तात्काळ कडेगाव वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील वनपाल राजेश पाटील यांना दूरध्वनीवरून याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर कडेगाव वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे वनक्षेत्रपाल मदन क्षिरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल राजेश पाटील व वनरक्षक अनिल कुंभार तसेच तानाजी धुलुगडे, प्रकाश कुंभार,रमेश रजपुत यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली.त्यानंतर ग्रामस्थांच्या मदतीने व जाळीच्या सहाय्याने विहिरीत पडलेल्या कोल्हयाला विहिरीतून यशस्वीरीत्या व सुखरुपपणे बाहेर काढले व त्यानंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले.

Web Title: Lives from the forest department at the fox lying in the well