Sangli Theft : गायी-म्हशी चोरीचा सुळसुळाट; सांगली सीमाभागात नाकाबंदी आणि सीसीटीव्हीची जोरदार मागणी

Livestock Crime : फक्त गुन्ह्यांची नोंद न करता ठोस तपास आणि कारवाई व्हावी, अन्यथा संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Farmers inspect an empty cattle shed after overnight livestock theft in Sangli’s border villages.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : घरफोडी, वाटमारी, सोनसाखळी चोरी या लुटमारी यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील माणूस भयभीत आहेतच; परंतु आता शेतकरी वर्गाला वेगळ्याच समस्येने घेरले आहे. त्यांच्या गोठ्यात बांधलेली, वाड्यात कोंडलेली जनावरे चोरीला जात आहेत.

