Sangli Theft : गायी-म्हशी चोरीचा सुळसुळाट; सांगली सीमाभागात नाकाबंदी आणि सीसीटीव्हीची जोरदार मागणी

सांगली : घरफोडी, वाटमारी, सोनसाखळी चोरी या लुटमारी यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील माणूस भयभीत आहेतच; परंतु आता शेतकरी वर्गाला वेगळ्याच समस्येने घेरले आहे. त्यांच्या गोठ्यात बांधलेली, वाड्यात कोंडलेली जनावरे चोरीला जात आहेत. .रात्री चारा टाकून झोपी जावे आणि सकाळी दावण रिकामी दिसावी. काय अवस्था होत असेल शेतकऱ्यांची. मिरज, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ या तालुक्यांत जनावर चोरांनी धुमाकूळ घातला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात नाकाबंदी कडक करावी आणि सीसीटीव्हीच्या कक्षेत प्रमुख रस्ते आणावेत, अशी मागणी केली जात आहे..Crime: मेव्हणीनं दाजीला तिची समस्या सांगितली; नंतर दोघांनी भयंकर कट रचला अन् एकाचा जीव गेला, काय घडलं?.मिरज पूर्व भागातील खंडेराजुरी, एरंडोली, शिपूर, मालगाव आदी भागांत गेल्या वर्षभरात शेळ्या-मेंढ्या, गायी, म्हैशींच्या चोरीचे अनेक प्रकार घडले आहेत. गेल्या आठवड्यात एरंडोली येथील गोठ्यातून दोन गायी चोरीला गेल्या. शेतकऱ्याने रात्री अकरा वाजता गायींना पाणी ठेवले आणि ते झोपी गेले. सकाळी सहा वाजता गोठा रिकामा होता..डोक्याला हात लावण्यापलीकडे त्यांच्या हाती काहीच नव्हते. चोर कुठून आले, कुठे गेले काहीच पत्ता लागला नाही. चार महिन्यांपूर्वी शिवारात मेंढ्यांचा तळ बसला होता. त्यातून दहा मेंढ्या चोरीला गेल्या. काहीच पत्ता लागला नाही..Narayangaon Crime : वारुळवाडी येथे मध्यरात्री घरफोडी; सहा तोळे सोनं व २५ तोळे चांदीचे दागिने लंपास!.पोलिस दप्तरी नोंद झाली. पुढे काय? तपासाला दिशा नाही, पुरावे काहीच नाहीत, रात्रीत बाजार झाला. कदाचित त्या मेंढ्यांवर कित्येक ढाब्यांवर लोकांनी ताव मारला असेल. कसा शोध घेणार? पण, एक मेंढपाळ रात्रीत दोन-अडीच लाखांना मुकला..खानापूर, आटपाडी तालुक्यांत अशाच टोळ्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. जनावरे चोरायची, रात्रीत राज्याच्या सीमापार जायचे, जनावरांचा बाजार करायचा, असे सत्र सुरू आहे. सीसीटीव्ही यंत्रणेचा उपयोग करून त्याचा शोध घेणे शक्य आहे. .मात्र, पोलिसांकडून एवढ्या गांभीर्याने त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. फक्त नोंद करणे, एवढेच काम होते आहे. काही मेंढपाळ तरुणांना या प्रकाराला वैतागून 'आमच्या हातून चोरांचे काही बरेवाईट झाले तर आमच्यावर खटला तेवढा चालवू नका', अशी विनवणी पोलिसांना केली होती.