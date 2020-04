शंभरहून अधिक "जीम' ला दीड महिन्यापासून टाळे 

सांगली-तरूण पिढीला सशक्त बनवण्यासाठी जिल्ह्यात शंभरहून अधिक जीम सुरू आहेत. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय शरीरसौष्ठवपटूसह हजारोजण व्यायाम करतात. बरेच जीम चालक स्वत: शरीरसौष्ठवपटू आहेत. परंतू "कोरोना' च्या संकटात जीम पूर्णपणे "लॉक' आहेत. लाखो रूपये गुंतवून उभारलेल्या जीम बंद असून महिनाकाठी 25 ते 30 हजार रूपये भाडे थकले आहे. इतरही खर्च मोठा आहे. जीम चालक मोठ्या अडचणीत सापडले असून त्यांना "लॉक' काढण्याची प्रतिक्षा लागली आहे. सध्या जीम सुरू होणे हाच त्यांच्यासाठी "बुस्टर' ठरणार आहे. हॉलीवूड किंवा बॉलिवूडमधील पिळदार शरीरयष्टीचे नायक पाहून त्याप्रमाणे स्वत:चे शरीर बनवण्याकडे अलिकडे तरूणांचा कल दिसतो. तरूणाईची ही गरज लक्षात घेऊन तसेच व्यायामाचा प्रसार होण्यासाठी जीम स्थापन झाल्या आहेत. 20 ते 25 वर्षापूर्वी बोटावर मोजण्या इतपत जीम होत्या. आता त्याची संख्या शंभरपार झाली आहे. पिळदार शरीर बनवण्याबरोबर फिटनेस राखण्यास मदत करणारे क्‍लब देखील कार्यरत आहेत. परंतू जीम उभारणे सध्याच्या काळात सोपी गोष्ट नाही. जीम चालकांमध्येही स्पर्धा रंगली आहे. त्यामुळे किमान दोन हजार चौरस फुट जागेत किमान दहा ते पंधरा लाखाची मशिनरी आणून जीम उभारावी लागते. तसेच इंटेरियर आणि तज्ज्ञ प्रशिक्षक नेमणे आवश्‍यक आहे. बोटावर मोजण्याइतपत जीम मालकांनी स्वत:च्या जागेत जीम उभारल्या आहेत. तर 90 टक्के जीम या भाड्याच्या गाळ्यांमध्ये चालवल्या जातात. त्यासाठी महिना 25 ते 30 हजार रूपये भाडे भरावे लागते. प्रशिक्षकांचा पगार आणि वीज बिलासह इतर खर्च त्यामुळे जीम चालवणे खर्चिक बनले आहे. हार्ड कोअर जीममध्ये महिना 300 रूपयापासून ते हजार रूपयांपर्यंत फी असते. स्पर्धेच्या काळात जीममध्ये तरूणांना थांबवून ठेवण्यासाठी आकर्षक सवलती द्याव्या लागतात. यासह इतर अडचणीतून जीम चालक जात असतानाच त्यांच्यापुढे "कोरोना' मुळे "लॉकडाऊन' चे संकट उभे राहिले आहे.

मार्च व एप्रिल महिना म्हणजे व्यायामपटूंचा हंगामातील शेवटचे दिवस असतात. स्पर्धेत खेळणारे नियमित सराव करतात. तर इतर तब्येतीसाठी व्यायाम करतात. फिटनेस राखणारे तर आवर्जून व्यायाम करतातच. परंतू दीड महिन्यापासून जीम "लॉक' झाल्यामुळे चालकांचे सर्व गणितच बिघडले आहे. या सर्वांनाच कधी एकदा जीमचे "लॉक' उघडले जाते अशी प्रतिक्षा लागली आहे. जीममध्ये खरेतर शारिरीक अंतर ठेवूनच व्यायाम केला जातो. त्यामुळे सर्व नियमांचे पालन करून "जीम' उघडण्यास परवानगी द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचबरोबर सध्या व्यायाम बंद असल्यामुळे हजारो तरूणांना देखील उत्सुकता आहे.

""जीम बंद असल्यामुळे चालकांपुढे भाडे, वीजबिल, प्रशिक्षक खर्च आदी अडचणी आहेत. सध्याच्या काळात आरोग्यासाठी व्यायाम आवश्‍यक आहे. स्वीडनसारख्या देशात सध्या रस्त्यावर व्यायाम करून घेतला जातोय. त्यामुळे आपल्या भागात जीम सुरू व्हाव्यात असे वाटते.''

-इनायत तेरदाळकर (प्रशिक्षक)



Web Title: locked more than a hundred "gyms" for a month and a half