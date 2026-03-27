LPG Gas : एलपीजी गॅसचा ३२०० टन साठा; २ हजार टन मार्गस्थ, पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा नसल्याने दिलासा

सांगली : जिल्ह्यात एलपीजी गॅसचा आजचा साठा सुमारे ३२०० टनांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाने दिली आहे. शिवाय, दोन हजार टनांहून अधिक एलपीजी गॅस मार्गस्थ आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा मागणीप्रमाणे केला जात असून, कोणताही तुटवडा निर्माण झालेला नाही, असेही जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..गॅस व पेट्रोल, डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या अफवांचा संपूर्ण यंत्रणेवर ताण पडला आहे. गॅस सिलिंडरचा पुरवठा दिलेल्या वेळेत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; परंतु, लोकांनी एकाचवेळी शिलकीतील सर्व सिलिंडर भरून घ्यायला रांगा लावल्याने गोंधळ उडाला होता. तो अद्याप संपलेला नाही.. सिलिंडर मिळविताना लोकांना त्रास सहन करावा लागतोय. अर्थात, निकषानुसार नंबर लावला की, सिलिंडर मिळतो आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळविताना मात्र तारांबळ उडते आहे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात एचपीसीएल कंपनीचा ३१०९ टन गॅस शिल्लक असून, १९६६ टन एलपीजी मार्गस्थ आहे. बीपीसीएल कंपनीचा ९७.५ टन गॅस शिल्लक असून, ११६ टन मार्गस्थ आहे..आयओसीएल कंपनीचा ३१ टन साठा शिल्लक आहे. पेट्रोलचा पुरवठा सामान्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आयओसीएल कंपनीकडे १३ लाख ४० हजार लिटर पेट्रोल, १३ लाख ९० हजार लिटर डिझेलचा साठा आहे. बीपीसीएल कंपनीकडे ४ लाख ९० हजार लिटर पेट्रोल, तर ६ लाख ५० हजार लिटर डिझेल साठा शिल्लक आहे. एचपीसीएल कंपनीकडे ४ लाख लिटर पेट्रोल, तर ५ लाख लिटर डिझेल साठा शिल्लक आहे.