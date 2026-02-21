Sangli Over Dues : तीन हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित; ‘महावितरण’ची कारवाई , सांगली जिल्ह्यात २६ कोटींची थकबाकी

सांगली : ‘जिल्ह्यात २ लाख ४ हजार ८५५ ग्राहकांकडे ‘महावितरण’ची २६ कोटी तीन लाख रुपये थकबाकी आहे. यामध्ये घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक सेवा व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांचा समावेश आहे. .गेल्या महिन्यांत २ हजार ९२७ ग्राहकांचा वीजपुरवठा तात्पुरत्या स्वरुपात खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार वीज ग्राहकांनी बिलांचा भरणा देय दिनांकापूर्वी करावा व वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई टाळावी,’ असे आवाहन ‘महावितरण’कडून करण्यात आले आहे..Electricity Bill : वीजबिल भरा, अन्यथा बत्ती गुल! महावितरण ॲक्शन मोडवर; दीड लाख ग्राहकांकडे १२० कोटींची थकबाकी.जिल्ह्यातील सांगली शहर विभागात ४२ हजार ३३ ग्राहकांकडे ०६ कोटी ५२ लाख, सांगली ग्रामीण विभागात ४१ हजार ४८८ ग्राहकांकडे ०३ कोटी ९३ लाख, ईश्वरपूर विभागात ४४ हजार २८६ ग्राहकांकडे ०७ कोटी ३१ लाख, कवठेमहांकाळ विभागात ३४ हजार ४६ ग्राहकांकडे ०३ कोटी ४७ लाख व विटा विभागात ४३ हजार १२ ग्राहकांकडे ०५ कोटी ६० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील २ हजार ९२७ ग्राहकांचा वीज पुरवठा तात्पुरत्या स्वरुपात खंडित केला आहे..थकीत वीजबिलांचा भरणा करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी सांगली जिल्ह्यातील ‘महावितरण’चे अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र मार्च २०२६ अखेर शनिवारी, रविवारी व सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही कार्यालयीन वेळेत सुरू राहणार आहे. या थकीत बिलांचा त्वरित भरणा करावा व वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई टाळावी, असे आवाहन केले आहे..Electricity Supply : शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करणार; ४३९ कोटी थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणचा अल्टिमेटम.वीज ग्राहकांना www.mahadiscom.in या वेबसाइटवर तसेच ‘महावितरण’च्या मोबाईल अॅपद्वारे केव्हाही व कुठूनही ‘ऑनलाइन’ विनामर्यादा वीजबिलाचा भरणा करता येतो. ग्राहकांना देय रक्कमेवर ०.२५ टक्के डिजिटल वीज बिल भरणा सूट दिली जाते. .या व्यतिरिक्त महावितरणने ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक बिल असणाऱ्या सर्व लघुदाब ग्राहकांना ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’द्वारे देयक भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यासाठी आवश्यक माहितीचा तपशील संबंधित ग्राहकांच्या वीजबिलावर उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.