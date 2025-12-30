पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : महाविकास आघाडीच्या पटावर रोज नवा डाव; शेवटच्या क्षणापर्यंत राजकीय खलबते

Maha Vikas Aghadi Strategy : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या चर्चांना रोज नवे वळण मिळत असून शेवटच्या क्षणापर्यंत खलबते सुरू आहेत
Maha Vikas Aghadi Strategy

Maha Vikas Aghadi Strategy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी थेट लढत होईल, असेच चित्र प्रारंभी होते. भाजप पक्षात प्रचंड गर्दी वाढल्यानंतर त्यांनी स्वबळाचा नारा दिला. राष्ट्रवादी (अजित पवार) मोकळी राहिली.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Mahavikas Aghadi
Political Controversy
Mahayuti

Related Stories

No stories found.