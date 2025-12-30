Sangli Election : महाविकास आघाडीच्या पटावर रोज नवा डाव; शेवटच्या क्षणापर्यंत राजकीय खलबते

सांगली : महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी थेट लढत होईल, असेच चित्र प्रारंभी होते. भाजप पक्षात प्रचंड गर्दी वाढल्यानंतर त्यांनी स्वबळाचा नारा दिला. राष्ट्रवादी (अजित पवार) मोकळी राहिली. .परिणामी, निवडणूक तिरंगीच्या दिशेने झुकली. या स्थितीत गोंधळून न जाता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने राष्ट्रवादी (अजित पवार) ला सोबत घेण्याची तयारी दाखवत एकास एक लढतीच्या दिशेने चर्चा पुढे नेली. .Sangli Election : भाजपविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीची मोठी खेळी.परिणामी उद्या (ता. ३०) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असताना अद्यापही आघाडीतील खलबते संपली नव्हती. शेवटच्या क्षणापर्यंत खलबते सुरू होती. आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील हे पारंपरिक विरोधक. दोघे कधी एकदिलाने एकत्र येतील, अशी शक्यताच वाटत नव्हती..ते नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत घडले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने एकमेकांच्या विरोधात लढायचे नाही, यावर एकमत झाले. जयंत पाटील यांनी नियम पाळला आणि विशाल यांनी नियम मोडला नाही. महापालिका निवडणुकीत हाच पॅटर्न पुढे न्यायचा की एकजुटीने लढायचे, यावर चर्चा होत्या..BMC Election: महापालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीची रणनीती अंतिम टप्प्यात! .दोन-तीन बैठका झाल्या. आमदार विश्वजित कदम आघाडीबाबत आग्रही होते. जयंत पाटील आणि विशाल पाटील यांनीही एका टप्प्यावर तयारी दर्शवली आणि अखेर महाविकास आघाडीची घोषणा करण्यात आली. शिवसेना (ठाकरे), वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्याचे सूतोवाच झाले. त्यावर पुढे फार चर्चा झाल्या नाहीत..Sangli Election : भाजपविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीची मोठी खेळी.कारण या पटावर नवा डाव मांडला गेला आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून नव्या आघाडीसाठी हात पुढे करण्यात आला. पट आता रंगतदार करायचा असेल तर एक पाऊल मागे गेले पाहिजे, या विचाराने महाविकास आघाडीने चर्चा सुरू केली आणि आता ती अंतिम टप्प्यात आली आहे. .काँग्रेससह दोन्ही राष्ट्रवादी, ठाकरेंची शिवसेना एकत्र येण्याच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आल्या. त्यांची यादी शेवटच्या दिवसापर्यंत लांबली आहे, कारण रोज नवा डाव समोर येतो आहे. रोज नवा डाव मांडला जात आहे..शिवसेना सतत चर्चेतशिवसेना (ठाकरे) आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यासोबत महाविकास आघाडीने चर्चा थांबवली नाही. आज रात्रीपर्यंत निरोप देतो, असेच त्यांना सांगितले जात होते. निश्चिती नसली तरी या दोन्ही पक्षांनी आघाडीच्या निरोपाची वाट पाहण्याची तयारी दाखवली. जमले नाहीच तर काही मोजक्या जागांवर लढता येईल, असे ‘वंचित’ आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले. बोलणी शेवटच्या चेंडूपर्यंत नेण्याची भूमिका आघाडीने घेतली आहे..प्रभाव कुणाचा?महाविकास आघाडीच्या जागा वाटप, उमेदवार निश्चितीच्या चर्चेत जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील हे तिघे आघाडीवर आहेत. त्यांच्यासोबत आता राष्ट्रवादीचे मंत्री मकरंद पाटील, माजी खासदार संजय पाटील, आमदार इद्रिस नायकवडी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष निशिकांत पाटील, शहराध्यक्ष पद्माकर जगदाळे, काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी आमदार विक्रम सावंत, शहराध्यक्ष राजेश नाईक, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष संजय बजाज, शेखर माने आदींसह कार्यकर्ते पदाधिकारी बैठकीत सहभागी आहेत. भाजपच्या नाराज उमेदवारांवर लक्ष.भाजपसाठी उमेदवार ठरवणे कठीण आव्हान होते. बरेच वाद झाले आणि अखेर यादी निश्चित झाली. रविवारी रात्री उमेदवारांना सूचना दिल्या गेल्या. त्यानंतर नाराज समोर आले आणि जिथे उमेदवार कमी होते, जागा रिक्त होत्या, त्या-त्या ठिकाणी या नाराजांना महाविकास आघाडीने गळ टाकला. पटावर पुन्हा नवा डाव मांडला गेला. आता भाजपमधील किती नाराज गळाला लागले आहेत, हे महाविकास आघाडीची यादी जाहीर झाल्यानंतरच कळेल..बैठकांची ठिकाणे सतत बदलताहेतमहाआघाडीच्या चर्चेचे कोणतेही एक केंद्र ठेवण्यात आलेले नाही. सतत जागा बदलून चर्चा केल्या जात आहेत. भारती मेडिकल कॉलेज, संजय बजाज यांचे निवासस्थान, विशाल पाटील यांचा बंगला, मैनुद्दीन बागवान यांचे फार्म हाऊस, विश्रामबागमधील एक हॉटेल अशा विविध ठिकाणी महाआघाडीच्या बैठका सुरु आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.