Ishwarpur News : शंकर खंडू पाटील जन्मशताब्दी शासनातर्फे साजरी होणार

ईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) - पेठ (ता. वाळवा) येथील आणि मराठीतील ख्यातनाम कथाकार शंकर खंडू पाटील यांची जन्मशताब्दी महाराष्ट्र शासनातर्फे साजरी होणार आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने तसा निर्णय जाहीर केला आहे. दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभेने यासाठी पाठपुरावा केला होता. कोल्हापूर येथे १४ नोव्हेंबरला कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे..शंकर खंडू पाटील यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्यासंदर्भात दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभेचे माजी अध्यक्ष डॉ. विजय चोरमारे, अध्यक्ष डॉ. विनोद कांबळे, कार्याध्यक्ष दि. बा. पाटील, भीमराव धुळुबुळू यांनी पाठपुरावा केला. त्यानुसार सांस्कृतिक कार्य संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी त्यासंदरभातील निर्णय जाहीर केला आहे..शंकर खंडू पाटील यांचा जन्म १४ नोव्हेंबर १९२५ रोजी पेठ (जि. सांगली) येथे झाला. त्यांचे वास्तव्य बराच काळ कोल्हापूर येथेच राहिले. कथा, कादंबरी, चित्रपट कथा-पटकथा याबरोबरच राजकीय, सामाजिक विषयांवरही त्यांनी विपुल लेखन केले. चोरा मी वंदिले, सागराचे पाणी, सवाल, बाजिंदा हे त्यांचे चार कथासंग्रह आणि सरपंच, इशारा, घुंगरू, कुलवती, बेईमान, ललाटरेषा, सून माझी सावित्री या सात कादंब-या प्रकाशित आहेत..कौल दे खंडेराया आणि सून माझी सावित्री हे चित्रपट त्यांच्या साहित्यकृतींवर निघाले. भल्या घरची मी कामिनी हे लोकनाट्य आणि सून मोठी भाग्याची हे त्यांचे नाटकही गाजले. लोकशिक्षण मासिकाच्या संपादक मंडळावर तसेच महाराष्ट्र राज्य लोकसाहित्य समितीचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी अनेक वर्षे काम केले. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या चिटणीसपदाची जबाबदारीही त्यांनी काही काळ सांभाळली होती. कथाकथनकार म्हणून त्यांची विशेष ख्याची होती..प्रारंभीच्या काळात प्राथमिक शिक्षक तसेच माध्यमिक शिक्षक म्हणूनही त्यांनी काही काळ काम केले, परंतु शिक्षकी पेशात त्यांचे मन रमले नाही. अनेक अडचणींवर मात करीत कोल्हापूर येथे पूर्णवेळ लेखक म्हणूनच त्यांनी कारकीर्द घडवली. दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभेच्या स्थापनेमध्ये पुढाकार असलेल्या प्रमुख व्यक्तिंमध्ये त्यांचा सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.