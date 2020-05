महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील याच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल

विटा (सांगली ) : विटा शहरातील भाळवणी रस्त्याजवळ अनधिकृत पाच इमारतींची कामे आढळून आल्याप्रकरणी डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील याचे वडिल सुभाष शंकरराव पाटील ( रा. भाळवणी रोड, विटा ) यांच्याविरूद्ध विटा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पालिकेचे रचना सहायक महेश सुरेश गायकवाड यांनी विटा पोलिसात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की पाटील यांचे सर्व्हे नं. 198 मध्ये बांधकाम सुरू आहे. त्याचा परवाना त्यांनी घेतला नाही. त्यामुळे मुख्याधिका-यांनी त्यांना अनाधिकृत बांधकाम काढून जमीन पुर्ववत करण्याची नोटीस दिली होती. पाटील यांनी त्यांचे म्हणणे पालिकेला दिले नाही व बांधकामही काढले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.



