पश्चिम महाराष्ट्र

Ajit Pawar Plane Crash : अजितदादांच्या मृत्यूबाबत आमदार रोहित पवारांच्या शंका रास्त; जयंत पाटलांनी केली 'ही' मागणी, NCP विलीनीकरणावरही भाष्य

Ajit Pawar Plane Crash Controversy Explained : सांगलीत पत्रकार परिषदेत जयंत पाटील यांनी रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या अजित पवार यांचा विमान अपघातातील मृत्यू संदर्भातील शंकांना पाठिंबा देत सखोल व पारदर्शक चौकशीची मागणी केली.
Jayant Patil Supports Rohit Pawar’s Allegations in Ajit Pawar Plane Crash Case

Jayant Patil Supports Rohit Pawar’s Allegations in Ajit Pawar Plane Crash Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : ‘‘दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात मृत्यूबाबत (Ajit Pawar Plane Crash Case) आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या शंका रास्त आहेत. त्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केला (Jayant Patil Supports Rohit Pawar) आहे. या घटनेची सखोल व पारदर्शी चौकशी झाली पाहिजे,’’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली. येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील यांनी या प्रकरणावर भाष्य केले.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Jayant Patil
Rohit Pawar
Baramati
NCP
Maharashtra Politics
Plane Crash

Related Stories

No stories found.