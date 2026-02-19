Ajit Pawar Plane Crash : अजितदादांच्या मृत्यूबाबत आमदार रोहित पवारांच्या शंका रास्त; जयंत पाटलांनी केली 'ही' मागणी, NCP विलीनीकरणावरही भाष्य

सांगली : ‘‘दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात मृत्यूबाबत (Ajit Pawar Plane Crash Case) आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या शंका रास्त आहेत. त्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केला (Jayant Patil Supports Rohit Pawar) आहे. या घटनेची सखोल व पारदर्शी चौकशी झाली पाहिजे,’’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली. येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील यांनी या प्रकरणावर भाष्य केले..आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या मृत्यूबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांनी केलेल्या निरीक्षणांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.’’ जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘या प्रकरणात सत्य समोर यावे, ही सर्वांची अपेक्षा आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत शंका निर्माण होत असतील तर शासनाने तातडीने सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. ही केवळ राजकीय बाब नाही, तर न्याय आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे. संबंधित यंत्रणांनी दबावमुक्त वातावरणात तपास करावा.’’.Galgotias University : चिनी रोबोट कुत्र्यामुळे वादात सापडलेल्या गलगोटियास विद्यापीठाचे मालक कोण? त्यांची एकूण संपत्ती किती?.चौकशी प्रक्रियेबाबत ते म्हणाले, ‘‘चौकशी झालीच पाहिजे; मात्र ती निष्पक्षपणे आणि पारदर्शकतेने होईल का, याबाबत जनतेच्या मनात शंका आहे. या शंका दूर करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.’’ आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘याप्रकरणी सर्व संबंधित कागदपत्रे, घटनाक्रम आणि साक्षीदारांची माहिती तपासून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी केली. सत्य बाहेर येणे हेच लोकशाहीसाठी हितावह आहे.’’.Deputy CM Sunetra Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय सुनेत्रा पवार यांच्या कोर्टात; अध्यक्ष निवडीचा पेच कायम, जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांचा निर्णय.एकत्रिकरणावर भाष्य...आमदार जयंत पाटील यांना दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘ज्यांच्याशी चर्चा झाली ते दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. या संबंधात तीच महत्त्वाची व्यक्ती होती. तेच नाहीत. त्यामुळे जर-तर या चर्चांना राजकारणात फारसे स्थान नसते. मात्र, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यातही काही लोक अडथळा आणत आहेत, हे सत्य समोर आले आहे. कार्यकर्ते व जनतेच्या मनातले अमलात आणण्यास तयार आहोत, पण वेळ लागेल, इतकेच.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.