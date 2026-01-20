TET Exam : नियुक्त शिक्षकांसाठी TET अन्यायकारक? 'त्या' नियमांतून सूट देण्याची शिक्षक समितीची मागणी, तोडगा कधी निघणार?

सांगली : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारकडे निवेदन केले आहे. RTE-२००९ आणि NCTE च्या अधिसूचनांपूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी (Primary Teachers) वेळोवेळी शासनाने ठरवलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता पूर्ण केली असून, NCERT, SCERT आणि इतर प्रशिक्षणाद्वारे आपले ज्ञान अद्ययावत केलेले आहे. .या शिक्षकांनी अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी व शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्यासाठी निष्ठेने काम केले आहे. त्यामुळे त्यांचे अनुभव आणि कौशल्य शिक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यंत मौल्यवान आहेत. विविध शासन निर्णय (दि. १३.२.२०१३, ३०.६.२०१६, ३१.०१.२०१८, ०७.०२.२०१९, ३०.०६.२०२२, २५.१०.२०२३) यावर अधोरेखित करतात की पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी TET अनिवार्य नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार, TET नसल्यामुळे पदोन्नती नाकारणे, स्वेच्छा निवृत्ती भाग पाडणे किंवा सेवा समाप्त करणे योग्य नाही आणि हे शिक्षकांच्या कौटुंबिक जीवनावर तसेच समाजावर गंभीर परिणाम करू शकते..RTE-२०१७ च्या सुधारणा नंतर ३१ मार्च २०१५ नंतर नियुक्त शिक्षकांसाठी TET अनिवार्य आहे; मात्र त्याआधी नियुक्त शिक्षक यामध्ये समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे, सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET उत्तीर्ण करण्याची अनिवार्यता सध्याच्या नियमांतून सूट देण्याची आणि राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे नियमात योग्य बदलासाठी अनुकूल शिफारस करण्याची विनंती करण्यात येते, जेणेकरून शिक्षक, त्यांच्या कुटुंबीय व संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य नकारात्मक परिणामांना टाळता येईल आणि शिक्षक आपले ज्ञान, अनुभव व निष्ठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी अजूनही लाभदायक ठरवू शकतील..Election Commission : जिल्हा परिषदेचे मतदान पुढे ढकलले जाणार; आयोगाने मागविला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल, नेमकं काय कारण? .अशा प्रकारचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, महासचिव राजन कोरगावकर यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना निवेदनाद्वारे दिले असल्याचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर, शिक्षक समितीचे जिल्हा नेते तथा राज्य प्रतिनिधी बाबासाहेब लाड यांनी सांगितले..यावेळी राज्य कार्याध्यक्ष सयाजी पाटील, पुणे विभागाचे सचिव विष्णुपंत रोकडे, जिल्हाध्यक्ष माणिक पाटील, हरीभाऊ गावडे, सदाशिव पाटील, शशिकांत बजबळे, विकास चौगुले, दिपक कोळी, बाळासाहेब बंडगर, संजय शिंदे, आप्पासाहेब जाधव, विजय नलवडे, लक्ष्मण सरलगर, युवराज कोळेकर, काका कदम, संदीप कांबळे, आप्पा दळवी, अमर कांबळे आदी शिक्षक समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.