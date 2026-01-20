पश्चिम महाराष्ट्र

TET Exam : नियुक्त शिक्षकांसाठी TET अन्यायकारक? 'त्या' नियमांतून सूट देण्याची शिक्षक समितीची मागणी, तोडगा कधी निघणार?

TET Requirement under RTE Act : RTE-2009 पूर्वी नियुक्त प्राथमिक शिक्षकांनी आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केले असून TET सक्ती अन्यायकारक असल्याचा दावा करत शासनाकडे सूट देण्याची मागणी केली आहे.
सांगली : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारकडे निवेदन केले आहे. RTE-२००९ आणि NCTE च्या अधिसूचनांपूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी (Primary Teachers) वेळोवेळी शासनाने ठरवलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता पूर्ण केली असून, NCERT, SCERT आणि इतर प्रशिक्षणाद्वारे आपले ज्ञान अद्ययावत केलेले आहे.

