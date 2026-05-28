Property Card Maharashtra : महापालिका क्षेत्रातील 7/12 उतारे बंद; मिळकतपत्रिका देण्याचा निर्णय, शहरातील जमिनींसाठी 'प्रॉपर्टी कार्ड' व्यवस्था लागू

सांगली : महापालिका सिटी सर्व्हेची हद्दवाढ झालेली नसल्यामुळे आजही महापालिका क्षेत्रात मिळकतधारकांना ७/१२ उतारे मिळतात. मात्र त्यामुळे विविध अडचणी निर्माण (Sangli municipal property card news) होतात. परंतु आता यातून शासनानेच सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका, नगरपालिकांमधील प्रचलित ७/१२ उतारे बंद करून त्याऐवजी मिळकतपत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. .राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांमध्ये नगर भूमापन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. मात्र काही महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीत आता वाढ झाली आहे, तर काही ठिकाणी नगर भूमापन योजना लागू झालेली नाही. त्यामुळे अशा हद्दवाढ झालेल्या, तसेच नगर भूमापन योजना लागू झालेली नाही, अशा महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात सर्व्हे नंबर, गट नंबरचे नगर भूमापन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे अद्यापही ७/१२ उतारे निघत आहेत..म्हणजे ७/१२ अधिकार अभिलेख प्रचलित आहेत. त्यामुळे मिळकत धारकांना त्यांच्या मालमत्तेवरील स्पष्ट व निर्विवाद मालकी हक्क सिद्ध करण्यास अडचणी येत आहेत. अशा महापालिका, नगरपालिकामधील प्रचलित ७/१२ उतारे बंद करून त्याऐवजी 'मिळकतपत्रिका' देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे..'जिल्हा नियोजन'मधून निधी देणारशासनाने हा निर्णय घेतानाच या प्रक्रियेसाठी लागणारा निधी 'जिल्हा नियोजन'मधून उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांनी या भागातील मिळकतींचे नगर भूमापन करून ७/१२ उतारे बंद करून मिळकत पत्रिका वितरित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले आहेत..महापालिकेचा मार्ग मोकळासांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेची स्थापना होऊन २५ वर्षे उलटून गेले आहेत, तरीही महापालिकेची सिटी सर्व्हे हद्दवाढ झालेली नाही. या शासन निर्णयामुळे महापालिकेचा उर्वरित सर्व भागाचा सिटी सर्व्हे होईल. यासाठी महापालिकेने यापूर्वीच प्रस्ताव दिलेला आहे. महापालिका क्षेत्रातील अनेक अपार्टमेंटच्या ७/१२ वर अद्यापही बिल्डरचे नाव लागत असल्याने मिळकतधारक आणि बिल्डर यांच्यात गैरसमज निर्माण होत होते, ते शासनाच्या निर्णयामुळे दूर होण्यास मदत होणार आहे..क्रिडाई सांगलीने बऱ्याच कालावधीपासून सिटी सर्व्हे हद्दवाढीसाठी पाठपुरावा केला आहे. त्यासाठी महापालिकेला सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्च करावा लागत होता. मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा नियोजन समिती अथवा 'नगरोत्थान'मधून निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे शहरातील संबंधित अपार्टमेंट इमारतीचा ७/१२ उतारा बंद होऊन, मिळकत पत्रिका उघडणे व फ्लॅटधारकांची नावे मिळकत पत्रिकेवर नोंद होणे सोयीचे होईल.-आनंदराव माळी, उपाध्यक्ष, क्रिडाई, सांगली.