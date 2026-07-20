Koyna Dam Update : दोन दिवसांत तब्बल 4 टीएमसीने वाढला साठा, धरण 50 टक्क्याहून अधिक भरलं; चांदोली पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी, महाबळेश्वरला 53 MM पाऊस

सांगली : कोयना धरणात ५७.४२ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. गेल्या दोन दिवसांत साठ्यात ४ टीएमसीने वाढ झाली आहे. पाऊस गायब झाला होता. पुनरागमनासोबत धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ दिसत (Koyna Dam live water level July 2026) आहे..कोयना धरणाची क्षमता १०५ टीएमसी आहे. सध्या त ५४.५६ टक्के भरले आहे. त्यात जिवंत साठा ५२.३० टक्के आहे. म्हणजेच, यावर्षीच्या पावसानंतर धरणात ४४ टीएमसी पाणीसाठा वाढला आहे. सध्या कोयना धरण परिसरात ४८ मिलिमीटर, नवजा परिसरात ४६ मिलिमीटर, तर महाबळेश्वरला ५३ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक २७ हजार १२९ क्युसेक आहे. दिवसभरात साधारणपणे ०.८७ टीएमसी पाणीसाठा वाढेल, इतका हा वेग आहे. सध्या धरणातून कोणत्याही प्रकारचा विसर्ग सुरू नाही. दरम्यान, वारणा धरणात २२.२४ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. धोम ८.४४, कण्हेर ८.७९, धोम बलकवडी ३.२६, उरमोडी ६.२६, तारळी ३.२४, राधानगरी ५.८८, दूधगंगा ९.४५, तुळशी २.०६, कासारी १.६७, पाटगाव १.९२, अलमट्टी ९२.५९ टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला आहे. या टप्प्यात पावसाचे प्रमाण कायम राहिल्यास धरण भरण्याचा वेग वाढणे अपेक्षित आहे..Radhanagari Dam Water Level : राधानगरी धरण 71 टक्के भरले; दाजीपुरातून धरणात 1000 क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा?.विशेषतः कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर अद्याप फारसा वाढलेला नाही. कृष्णा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचे प्रमाणदेखील कमी आहे. त्यामुळे नदीची सांगलीत आयर्विन पुलाजवळील पातळी ७ फुटांवर आहे..चांदोली पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टीपावसाने उशिरा हजेरी लावल्यामुळे वारणा धरणात केवळ ११ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता, ज्यापैकी वापरायोग्य पाणी अवघे ४ टीएमसी राहिल्याने चिंतेचे वातावरण होते. पाणलोट क्षेत्रात उशिरा, पण सलग अतिवृष्टी झाल्याने धरणाच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ झाली असून पाणी पातळी ६१३.१० मीटरवर पोहोचली, तर पाणीसाठा २२.२४ टीएमसी झाला आहे. यामध्ये उपयुक्त पाणीसाठा १५.३६ टीएमसी झाला आहे..Kolhapur Heavy Rainfall Latest Update : 8 दिवसांच्या दडीनंतर कोल्हापुरात मुसळधार! गगनबावड्यात 76 मिमी पाऊस, पंचगंगेचीही पातळी वाढली; 15 बंधारे पाण्याखाली.तसेच आवक सुरू असून पाणी पातळी वाढत आहे. मध्यंतरी पावसाने उघडीप दिली. मात्र पुन्हा पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी सुरू झाली. पाथरपुंज या ठिकाणी ११३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून दोन-तीन दिवसांपासून धरण परिसरात दमदार पाऊस सुरू आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाथरपुंज व निवळी, धनगरवाडा भागात पावसाचा जोर अधिक असल्याने ६६५५ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.