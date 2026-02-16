सांगली : तुम्ही कितीही बिझी असाल, टेन्शन असेल, काम असेल तरीही पुढील सात दिवसांत एखादा दिवस दोन तास वेळ काढा. थेट शांतिनिकेतन लोकविद्यापीठ गाठा. तिथे राज्यभरातील कला विद्यार्थ्यांनी साकारलेल्या तब्बल १२७५ कलाकृती तुमची वाट पाहत आहेत. हे अद्भुत कलाविश्व तुम्हाला साद घालते आहे. २२ वर्षांनंतर सांगलीत भरलेल्या महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. १६ ते २२ फेब्रुवारी या काळात सकाळी ११ ते सायंकाळी ७ या वेळेत हे प्रदर्शन भरणार आहे..काय आहे प्रदर्शन?‘‘दृश्य कलाक्षेत्रातील विद्यार्थी व उदयोन्मुख कलाकारांना व्यापक स्तरावर संधी देणारे हे हक्काचे व्यासपीठ आहे. राज्याच्या कला संचालनालयातर्फे होत असलेले हे ६५ वे प्रदर्शन आहे. प्रदर्शनात सहभागी होणाऱ्या कलाकृती राज्यभरातील दोनशेहून अधिक कला महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी बनवलेल्या आहेत. अशा साडेपाच हजारांहून अधिक कलाकृती राज्यभरातून दाखल झाल्या होत्या. त्यातील निवडक १२७५ कलाकृतींचे हे प्रदर्शन आहे,’’ अशी माहिती कला संचालक डॉ. किशोर इंगळे यांनी दिली..सांगलीमध्ये भरणार राज्य कला प्रदर्शन.आठ विभागांत कलाकृतीप्रदर्शन एकूण आठ विभागात आहे. रेखा व रंगकला, उपयोजित कला, शिल्पकला, मुद्राचित्रण, कलाशिक्षक प्रशिक्षण, कला व हस्त व्यवसाय (धातूकाम, अंतर्गत गृहसजावट, वस्त्रकाम, मातकाम), मूलभूत अभ्यासक्रम आणि दिव्यांग विभाग यांचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागातून चार कलाकृतींची पारितोषिकांसाठी निवड झाली आहे. ३ हजार ४९० विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतीतून हे प्रदर्शन साकारले आहे..२२ वर्षांनंतर सांगलीतपालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आग्रहाने हे प्रदर्शन सांगलीला आणले. त्यांच्याच हस्ते दुपारी ३.३० वाजता उद्घाटन होईल. राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक प्रमुख पाहुणे आहेत. ज्येष्ठ कलावंतांचा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सन्मान करण्यात येतो. या वर्षी ज्येष्ठ चित्रकार जी. एस. माजगावकर यांचा गौरव केला जाणार आहे..‘शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली’ आदेश कागदावरच!.शालेय विद्यार्थी विभागशासकीय रेखाकला परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीतील प्रथम प्रत्येकी ५ याप्रमाणे एकूण १० आणि बाल चित्रकला स्पर्धेतील राज्यस्तरावरील १६ गुणवंत विद्यार्थ्यांचा प्रथमच राज्य कला प्रदर्शनाच्या व्यासपीठावर गौरव केला जात आहे. .आजवर राज्य कला प्रदर्शन हे प्रामुख्याने कला महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि व्यावसायिक कलावंतांसाठी ओळखले जात असे, मात्र कला संचालनालयाच्या माध्यमातून शालेय स्तरावरील चिमुकल्या हातांना थेट राज्याच्या मुख्य कलाप्रवाहात सहभागी करून घेतले आहे..School Bus : ‘विद्यार्थी वाहतूक नियमावली’ कागदावरच! परिवहनमंत्र्यांनी सूचना देऊन वर्ष उलटले, तरी अहवाल गुलदस्तात.कलेवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाने हे प्रदर्शन पाहिले पाहिजे. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या सहली येथे येतील. पालकांनी यावे. कला समजून घ्यावी, तिचा आनंद घ्यावा. २२ वर्षांनंतर हा योग सांगलीत आला आहे. आम्ही खूप उत्सुक आहोत. तयारी पूर्ण झाली आहे. सांगलीकरांनी या प्रदर्शनाचा आनंद घ्यावा.- बाळासाहेब पाटील, प्राचार्य, कलाविश्व महाविद्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.