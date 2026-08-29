Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : 13 हजार 129 उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड; पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीला वेग, रिक्त पदांसाठी लवकरच 'कन्व्हर्टेड राउंड'

कामेरी (जि. सांगली) : राज्यातील ३० हजार २०९ शिक्षक पदांच्या भरती प्रक्रियेला अखेर वेग आला (Maharashtra Teacher Recruitment) असून, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या भरतीच्या पहिल्या टप्प्यात मुलाखतीविना निवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या १९ हजार ७५४ पदांपैकी १३ हजार १२९ पदांवर उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, शासकीय तसेच खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये एकूण ३० हजार २०९ शिक्षक पदे भरली जाणार आहेत. त्यापैकी शासकीय विद्यानिकेतन व खासगी अनुदानित शाळांमधील मुलाखतीविना निवडीसाठी १९ हजार ७५४ पदे उपलब्ध होती. यापैकी १३ हजार १२९ पदांवर उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार शिफारस करण्यात आली आहे..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मोठा दिलासा! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात, तुम्हाला पैसे मिळाले का? 'असा' चेक करा बँक बॅलन्स.समांतर आरक्षणातील पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने काही पदे अद्याप रिक्त राहिली आहेत. यामध्ये माजी सैनिक प्रवर्गातील २ हजार ७६०, अंशकालीन प्रवर्गातील १ हजार ७६०, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ८०२, तर पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १ हजार ४०८ पदांचा समावेश आहे. ही पदे भरण्यासाठी पुढील टप्प्यात ‘कन्व्हर्टेड राउंड’ अर्थात समांतर आरक्षण रूपांतरण फेरी घेण्यात येणार आहे. ही शिक्षक भरती शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT)-२०२५ मधील गुणांच्या आधारे राबविण्यात येत आहे..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.मुलाखतीविना निवड प्रक्रियेत इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी ७ हजार ५४१, सहावी ते आठवीसाठी ४ हजार २०७, नववी ते दहावीसाठी १ हजार ११९, तर अकरावी ते बारावीच्या वर्गांसाठी २५२ पदांवर उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, उर्वरित रिक्त पदांसाठी होणाऱ्या ‘कन्व्हर्टेड राउंड’कडे हजारो उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. या फेरीमुळे रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अखेर पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीला मुहूर्त मिळाल्याने उमेदवारांसह शैक्षणिक संस्थांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.