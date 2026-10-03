Maharashtra TET Exemption : शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी 'टीईटी' आवश्यकच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या

सांगली : सेवेत असलेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मधून सूट मिळावी, अशी मागणी शिक्षकांकडून सातत्याने केली जात (Maharashtra TET,) आहे. मात्र, २००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’मधून सूट द्यावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत..२००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पदोन्नती हवी असल्यास ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला आहे. सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याची अट लागू राहणार असून, त्याशिवाय पदोन्नतीचा लाभ मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..या निर्णयाला ५८ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २९ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेत, २००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ची अट लागू होत नसल्याचा दावा केला होता..या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’ अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सेवेत असलेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’मधून सूट मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Ramdas Athawale on Reservation Sub-Classification : 'बौद्धांना लाभ, पण मातंग समाजावर अन्याय...'; आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर काय म्हणाले रामदास आठवले?.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधारसुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे महत्त्वाचे निर्णय खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी याचिका क्रमांक ३४६१/२०२६ मध्ये २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’ आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते..Gokul Election Mahayuti Seat : राष्ट्रवादीला नऊ, तर भाजप, सेनेला प्रत्येकी सात जागा; 'गोकुळ'साठी महायुतीचे जागांचे सूत्र ठरले, मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम निर्णयाकडे नजरा.खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा सविस्तर विचार केला. त्यानुसार पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याची अट लागू असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. ‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट’ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भही घेण्यात आला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी शैलेश काशिनाथ राऊत व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचाही विचार करण्यात आला..कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले की, कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयाची माहिती निदर्शनास आणून देण्यात आली नव्हती. मुख्य खंडपीठाने २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’ आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते..Punyashlok Ahilyadevi Loan Waiver Kolhapur : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा तिसरा टप्पा जाहीर; पाहा तुमच्या खात्यावर पैसे जमा झाले का?.सर्व संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा विचार केल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ५८ शिक्षकांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठीही ‘टीईटी’ची अट लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..२००९ पूर्वी सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांनी तत्कालीन सेवा प्रवेश नियमांनुसार पात्रता पूर्ण करून शिक्षक म्हणून सेवेत प्रवेश केला आहे. मुख्याध्यापकपदाची पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार होते. त्यामुळे कोणत्याही बाबतीत शिक्षकांना टीईटीची सक्ती करू नये, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट सेवाज्येष्ठ शिक्षकांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. शासनाने हस्तक्षेप करून यात मार्ग काढावा.-अमोल शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य जुनी पेन्शन संघटना, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.