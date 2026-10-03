पश्चिम महाराष्ट्र

Maharashtra TET Exemption : शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी 'टीईटी' आवश्यकच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या

High Court Decision on TET Requirement for Teacher Promotion : २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने स्पष्ट केले. टीईटी सूट मागणाऱ्या ५८ शिक्षकांच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
TET Exemption Plea Rejected

TET Exemption Plea Rejected

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : सेवेत असलेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मधून सूट मिळावी, अशी मागणी शिक्षकांकडून सातत्याने केली जात (Maharashtra TET,) आहे. मात्र, २००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’मधून सूट द्यावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत.

Loading content, please wait...
maharashtra
high court
teacher
Maharashtra Government
TET
TET Exam
TET exam news
Marathi News Esakal
www.esakal.com