सांगलीतील निमसोड खून प्रकरणातील मुख्य संशयिताला अटक

कडेगाव : निमसोड (ता. कडेगाव) येथे शेत जमिनीच्या वादातून सुरेश उर्फ सूर्यकांत आत्माराम जाधव यांच्या खून प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी कैलास भगवान जाधव (वय-39,रा.निमसोड,ता.कडेगाव) याला कडेगाव पोलिसांनी अटक केली. त्याला आज कडेगाव येथील न्यायालयात हजर केले असता प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी त्याला शुक्रवारपर्यंत (ता.12) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मुख्य संशयित कैलास भगवान जाधव हा गेल्या चार दिवसांपासून फरारी होता, त्याचा शोध कडेगाव पोलिस घेत होते. परंतु तो मिळून येत नव्हता. तर तो येथे एमआयडीसी परिसरात असल्याची कडेगाव पोलिसांना टीप मिळाली होती. त्यानंतर कडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षण संदीप साळुंखे, पोलिस उपनिरीक्षक जालिंदर जाधव यांच्यासह पोलिस पथकाने त्याला एमआयडीसी येथे सापळा रचून अटक केले. निमसोड येथे शेत जमिनीच्या वादातून व शेतातील पाण्याचा कॉक चालू राहिल्याच्या कारणावरून संशयित आरोपी कैलास भगवान जाधव, भगवान दाजी जाधव, रुक्मीणी भगवान जाधव (सर्व रा.निमसोड ता.कडेगाव) यांनी संगणमत करुन सुरेश उर्फ सुर्यकांत आत्माराम जाधव यांना शिविगाळ, दमदाटी करुन हातातील लाकडी दांडक्याने व लाकडी काठीने डोक्यात वार करुन गंभीर जखमी केले होते. तसेच सुरेश उर्फ सुर्यकांत हे जखमी अवस्थेत जमिनीवर पडले असतानाही त्यांना लाथाबुक्यांनी मारहाण करुन त्यांचा खून केला. तसेच सुरेश यांची पत्नी फिर्यादी रोहिणी जाधव, आई छबुताई जाधव यांनाही लाकडी दांडक्याने व काठीने मारहाण करुन जखमी केले होते. या खूनप्रकरणी कडेगाव पोलिसांनी संशयित भगवान दाजी जाधव व रुक्मिणी भगवान जाधव यांना यापूर्वी अटक केले आहे. तर या खून प्रकरणातील मुख्य संशयित कैलास भगवान जाधव हा फरारी होता,त्याला पोलिसांनी अटक केले. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: main suspect in the Nimsod murder case in Sangli has been arrested