आटपाडीत बाजार समितीत होणार मका खरेदी 

आटपाडी (सांगली)- आटपाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला हमीभाव दराने मका खरेदी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. कागदपत्रे आणि अटीची पूर्तता करून काही दिवसातच आटपाडीत हमीभाव दराने मका खरेदी केंद्र सुरू होणार आहे. यामुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांची चालू असलेली लूट थांबणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तालुका अध्यक्ष हणमंतराव देशमुख यांनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे आटपाडीत मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली होती. तालुक्‍यात दिघंची, पळसखेल, पुजारवाडी, राजेवाडी, निंबवडे, नेलकरंजी, हिवतड, काळेवाडी, करगणी, वाक्षेवाडी, आवळाई, शेरेवाडी आदी भागात रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात मक्‍याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले आहे. सध्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी पैशाची गरज आहे. त्यासाठी मका विक्री चालू केली होती मात्र व्यापाऱ्यांनी लकडाउनचे कारण सांगून दर अकराशे रुपये प्रतिक्विंटल वर आणले होते. प्रशासनाने आटपाडी बाजार समितीला हमीभाव दराने मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या मक्‍याचा हमीभाव सतराशे साठ रुपये आहे. पुढच्या हंगामात हमीभावात वाढ होणार आहे. सध्या बाजार समितीकडून मका खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी अटी आणि कागदपत्राची पूर्तता करण्याचे काम गतीने सुरू केले आहे. येत्या काही दिवसांतच पूर्तता करून मका खरेदी केंद्र सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. आटपाडीत मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांनीही 100 रुपये क्विंटल मागे वाढ केली आहे. केंद्र सुरू झाल्यावर आणखी दर वाढवतील, असा अंदाज आहे. अशीच परिस्थिती ती डाळिंब दरात झाली होती. डाळिंबाचा अवधी बाजार सुरू झाला आणि बांधावर खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी डाळिंबाच्या दरात वाढ केली आहे. मका खरेदी केंद्र आणि डाळिंब सौदेबाजार सुरू केल्यामुळे बाजारातील मका आणि डाळिंबाला चांगला दर मिळू लागला आहे. काही प्रमाणात शेतकऱ्यांची होणाऱ्या लुटीला चाप बसला आहे. आटपाडी बाजार समितीला हमीभाव दराने मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश मिळाले आहे. त्यादृष्टीने तिची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. -भाऊसो गायकवाड (अध्यक्ष आटपाडी बाजार समिती)

