Wildlife Attacks : वनविभागाच्या विरोधात मणदूरमध्ये ९ मार्चपासून ठिय्या; वन्यजीवांच्या हल्ल्यांमुळे निर्णय, परिसरातील ग्रामस्थांचा पाठिंबा

वारणावती : वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शिराळा तालुक्यातील मणदूर येथील ग्रामस्थांनी आता तीव्र भूमिका घेतली आहे. "पाळीव प्राणी गेले, शेती गेली; आता भीती जीवावर बेतली आहे," अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत ग्रामस्थांनी ९ मार्चपासून ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे..ज्येष्ठ श्रमिक नेते डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली १९ फेब्रुवारी रोजी मणदूर येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत वनविभागाच्या कथित उदासीन कारभारावर जोरदार टीका करण्यात आली..Sindhudurg Gaur : जंगलातून थेट रस्त्यावर येणाऱ्या गव्यांना अडवणार लोखंडी कुंपण; सिंधुदुर्गात पायलट प्रकल्प सुरू.गेल्या महिन्यात परिसरात वन्यप्राण्यांचे तीन हल्ले झाले आहेत. गावात गव्यांनी केलेल्या दोन हल्ल्यांत चार जण गंभीर जखमी झाले. तसेच कुत्री व इतर पाळीव प्राण्यांवरही हल्ले झाले आहेत. या आंदोलनाला शिराळा तालुक्यासह शाहूवाडी तालुक्यातील खेडे, शिराळे वारुण, शित्तूर वारुण आणि उखूळ येथील ग्रामस्थांचा पाठिंबा मिळाला आहे. .त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची चिन्हे आहेत. बैठकीस मणदूरच्या सरपंच शोभा माने, माजी सरपंच वसंत पाटील, पाचगणीचे सरपंच संदीप पाटील, खेडे (ता. शाहूवाडी) चे सरपंच बाबाराम कांबळे, विलास तोळसणकर, संजय पोळ उपस्थित होत्या. ९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वनप्रशासन व शासन काय भूमिका घेणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..Kolhapur Forest Code : नफेखोरीसाठी वनसंहिताच बसवली धाब्यावरच; जंगल प्रकल्पांना 
'लचका' .प्रमुख मागण्याउपद्रवी व हिंस्त्र वन्यप्राण्यांचा तातडीने बंदोबस्त करावा.अभयारण्याच्या सीमेवर संरक्षक भिंत किंवा सोलर फेन्सिंग उभारावे, जेणेकरून प्राणी मानवी वस्तीत शिरणार नाहीत.जंगलात पुरेसा अन्नसाठा व पाण्याची व्यवस्था होईपर्यंत नवीन वन्यप्राणी सोडू नयेत.वन्यजीव व्यवस्थापनासाठी खर्च होणाऱ्या निधीचा संपूर्ण लेखाजोखा जाहीर करून ग्रामस्थांना प्रत्यक्ष पाहणीची संधी द्यावी.