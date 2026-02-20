पश्चिम महाराष्ट्र

Wildlife Attacks : वनविभागाच्या विरोधात मणदूरमध्ये ९ मार्चपासून ठिय्या; वन्यजीवांच्या हल्ल्यांमुळे निर्णय, परिसरातील ग्रामस्थांचा पाठिंबा

Forest Dept : शिराळा तालुक्यातील मणदूर गावात वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला आहे. पाळीव प्राणी, शेती आणि आता मानवी जीव धोक्यात आल्याने ९ मार्चपासून ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे.
wildlife attacks and demand

wildlife attacks and demand

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वारणावती : वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शिराळा तालुक्यातील मणदूर येथील ग्रामस्थांनी आता तीव्र भूमिका घेतली आहे. “पाळीव प्राणी गेले, शेती गेली; आता भीती जीवावर बेतली आहे,” अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत ग्रामस्थांनी ९ मार्चपासून ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
village
Paschim maharashtra
Forest
Wildlife
Forest department
wildlife department
Wild Animals
Protest
forest animals
Wildlife-human conflict

Related Stories

No stories found.