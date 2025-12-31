Sangli Election : मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना महापालिका निवडणुकीत धडा; ‘मराठा स्वराज्य’चा थेट इशारा

सांगली : मराठा समाजासाठी आरक्षण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाला निधीचा तुटवडा, कुणबी दाखले देण्यात अडथळे यासह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अडचणी आणणारे पक्ष, संघटनांना आगामी स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत धडा शिकवावा. .सांगली मनपा निवडणुकीसाठीही याच धर्तीवर समाजाचे धोरण असेल, असे मत मराठा स्वराज्य संघाचे अध्यक्ष महादेव साळुंखे, सचिव सर्जेराव पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिला. राज्यातील मराठी शाळा बंद करून बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचाच सरकारचा डाव असल्याचीही टीका केली. .Sangli Election : ५२९ इच्छुक, ७८ जागा आणि महायुतीचा तिढा; सांगली भाजपसमोर मोठी कसोटी.साळुंखे म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आणि दुसऱ्या मार्गाने त्यांना आव्हान दिले जाते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये समाजासाठी कुणबी दाखले देण्याचे जाहीर करूनही सहजरीत्या दाखले मिळत नाहीत. बेरोजगारांना आधार ठेरलेल्या आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचा व्याज परताना काही महिन्यांपासून बंद आहे. पुन्हा बेरोजगारी वाढीचा धोका आहे. .सध्या निधीबाबत गोंधळामुळे महामंडळ अखेरच्या घटका मोजतेय काय, अशी परस्थिती आहे. त्याविरोधात लवकरच रस्त्यावर उतरणार आहे. समाजावर प्रेम दाखवण्यासाठी आरक्षण द्यावयाचे आणि विरोधात संघटना, कायदे अभ्यासकांना न्यायालयात जावयाला भाग पाडले जाते. .Sangli Election : सांगलीवाडीत उमेदवारीचा पेच; महाविकास आघाडीत ताण, ऐनवेळी बदलांची शक्यता.पंतप्रधानांच्या हस्ते अरबीसमुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याचे भूमिपूजनानंतर पुढे काहीच हालचाल झाली नाही. सांगलीत मराठा समाज वसतिगृहासाठी जागेची वारंवार मागणी, पाठपुराव्यानंतरही टाळाटाळ सुरू आहे.’’.पाटील म्हणाले, ‘‘समाजाच्या विकासात अडथळे कोण आणतेय हे सर्व जाणतात. त्यांना स्थानिक स्वराज्यसह मनपा निवडणुकीत धडा शिकवावा लागेल. सांगली महापालिकेतील रस्त्यांची अवस्था पाहिली, तर मनपा आहे, की ग्रामपंचायत अशी परिस्थिती आहे. .टक्केवारीसाठी दुपटीहून अधिक आराखडे फुगवले जात आहेत. काम करणाऱ्या स्वच्छ प्रतिमेच्या लोकांना समाजाने साथ द्यावी.’’ उपाध्यक्ष भाऊसाहेब पाटील, गजानन पाटील, शरद पवार (गव्हाणकर), उमाकांत कार्वेकर, सुनील दळवी, पी. आर. पाटील, गोपाळ पाटील. रामभाऊ पवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.