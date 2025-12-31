पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना महापालिका निवडणुकीत धडा; ‘मराठा स्वराज्य’चा थेट इशारा

Maratha Community Warning : या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अडथळे आणणाऱ्या पक्ष व संघटनांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व सांगली महापालिका निवडणुकीत धडा शिकवण्याचा निर्धार जाहीर करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : मराठा समाजासाठी आरक्षण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाला निधीचा तुटवडा, कुणबी दाखले देण्यात अडथळे यासह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अडचणी आणणारे पक्ष, संघटनांना आगामी स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत धडा शिकवावा.

