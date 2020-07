मार्केटस्‌, दुकाने आता सायंकाळी सातपर्यंत उघडी ठेवण्यास परवानगी 

सांगली, _ सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीतील सर्व मार्केटस्‌ व दुकाने यांना उद्यापासून ( ता. 9) आठवड्यातील सर्व सात दिवस सकाळी 9 ते सांयकाळी 7 पर्यंत सुरू ठेवण्यास शासन आदेशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी परवानगी दिली आहे. यापूर्वी मार्केटस्‌, दुकाने सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 पर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी होती. या कालावधीत शासन आदेशानुसार बदल करून आता सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. अत्यावश्‍यक सेवा व औषधी दुकाने यांना सदर वेळेचे बंधन राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. वेळोवेळी कंटेनमेंट झोन म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेल्या प्रत्येक स्थलसीमा हद्दीत सदरचा आदेश लागू राहणार नाही. तथापि अशा क्षेत्रापुरते यापूर्वी जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून पारित केलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहतील. असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जारी केले आहेत.

