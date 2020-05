सलाम दातृत्वाला : विवाह लांबणीवर टाकला...परंतू मुहूर्तावर लाखाचा निधी दिला

बिळाशी (सांगली)- शिराळा तालुक्‍यातील बिळाशी येथील राहुल पाटील सध्या "चंद्रपूर' येथे भारतीय वन सेवेत कार्यरत आहेत. किवळ (ता. कराड) येथील तेजस्विनी साळुंखे हिच्याशी त्यांचा विवाह ठरला आहे. विवाहाचा मुहूर्त दोन मे असा ठरला होता. "कोरोना' च्या संकटामुळे उभयतांनी मुहूर्त लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतू विवाहाच्या मुहूर्ताच्या दिवशीच एक लाखाचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिला. विवाहापूर्वीच दोघांनी अनोखी मदत करत समाजापुढे नवा आदर्श निर्माण केला. राज्यात "कोरोना' च्या विषाणूने थैमान घातले आहे. कोरोना चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी "लॉकडाउन' आणि संचारबंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उद्योग धंदे, व्यवसाय, रोजगार आदी ठप्प आहेत. जिल्ह्याच्या सीमा बंद असल्यामुळे केवळ अत्यावश्‍यक सेवाच सुरू आहे. लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा 17 मे अखेर वाढवण्यात आला आहे. सध्याचा काळ लग्नसराईचा आहे. कोरोनाच्या संकटापूर्वी अनेक विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरले आहेत. काहींनी थोडक्‍यात लग्न समारंभ उरकला आहे. काहींचा साखरपुडा झाला आहे. परंतू गर्दी करण्यास मनाई केल्यामुळे विवाहाचे मुहूर्त लांबणीवर टाकण्यात आले आहेत. लॉकडाउन शिथील करताना लग्नात केवळ 50 वऱ्हाडी मंडळींना परवानगी दिली आहे. परंतू वर या जिल्ह्यात आणि वधू त्या जिल्ह्यात अशी अनेकांची अडचण झाली आहे. बिळाशी (ता.शिराळा ) येथील आणि सध्या चंद्रपूर येथे कार्यरत असलेले भारतीय वन सेवेचे अधिकारी राहुल पाटील यांचा विवाह किवळ (ता.कराड ) येथील शासकीय सेवेतील अधिकारी तानाजीराव साळुंखे यांची कन्या तेजस्वीनी हिच्याशी ठरला होता. विवाहाचा मुहुर्त दोन मे असा होता. परंतु 'कोरोना' विषाणूच्या संकटामुळे विवाहाचा मुहुर्त दोन्ही कुटुंबांनी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतू मुहुर्ताच्या दिवशी दोघांनी मिळून एक लाख रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिला. त्यामुळे समाजापुढे दोघांनी एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी विवाहासाठीच्या खर्चास फाटा देत एक लाखाचा निधी देऊन सामाजिक दातृत्व दाखविल्याबद्दल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्‌वीटरवरुन राहुल पाटील आणि तेजस्वीनी साळुंखे दोघा उभयतांचे अभिनंदन केले आहे. राहुल पाटील हे वनविभागाचे अधिकारी म्हणून चंद्रपूर येथे सेवा बजावत असून तेथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक म्हणूनही कार्यरत आहेत. तेजस्विनी यांचे शिक्षण एमबीए झाले असून त्या वन अंब्रेला नावाने मुंबईमध्ये इव्हेंट मॅनेजमेंट करतात. यापूर्वी दोघा उभयतांनी आत्तापर्यंत सांगली, सातारा जिल्ह्यात स्वराज्य फाउंडेशन व माई चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून सुमारे 700 लीटर सॅनिटायझर आणि 7 हजार मास्क चे वाटप, गरीब, गरजूंना अन्न धान्य, किटचे वाटप केले आहे.



