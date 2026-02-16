Mayani Bird Sanctuary : मायणीत पर्यटक, पक्षी निरीक्षकांचा हिरमोड; फ्लेमिंगोऐवजी दिसतात फक्त स्थानिक पक्षी वेळ, पैशांचा अपव्यय

संजय जगताप मायणी : येथील प्रसिद्ध ब्रिटिशकालीन मायणी तलावात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून डेरेदाखल होणाऱ्या फ्लेमिंगो पक्ष्यांनी तलावाकडे पाठ फिरवली आहे. मात्र, एकेकाळी प्रसिद्धीच्या झोतात असलेल्या पक्षी अभयारण्याला भेट देण्यासाठी आजही शेकडो पर्यटक, पक्षी निरीक्षक, निसर्गप्रेमी, पक्षीमित्र, शैक्षणिक सहली येत असतात. मात्र, फ्लेमिंगो दिसत नसल्याने त्या सर्वांचाच हिरमोड होत आहे. .दूरवरून येणाऱ्या लोकांच्या वेळ व पैशाच्या अपव्ययाबरोबरच त्यांना मनस्तापही होत असल्याचे चित्र निदर्शनास येत आहे. येथील ब्रिटिशकालीन तलाव आणि त्यालगतचे इंदिरा गांधी पक्षी अभयारण्य स्थलांतरित फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. .आटत्या तलावात पक्ष्यांचा मेजवानी सोहळा.मात्र, वातावरणातील बदल, अन्नाची कमतरता, सुरक्षितता आदी कारणास्तव फ्लेमिंगोंनी तलावाकडे पूर्णतः पाठ फिरविली आहे. २००३ च्या भीषण दुष्काळात तलाव पूर्णतः कोरडा पडून परिसरातील अनेक झाडे वाळून गेली. जमीनही भेगाळली. .लोक जनावरांसह स्थलांतरित झाले. पाण्याअभावी अनेक पक्षी मृत झाले. काहींनी स्थलांतर केले. त्यावेळी कोरड्या तलावातील हजारो ब्रास गाळ वीटभट्टी मालक व शेतकऱ्यांनी उपसून नेला. त्यामुळे तलावाची खोली वाढली. परिणामी उथळ पाण्यात उपलब्ध होणारे फ्लेमिंगोंचे अन्न मिळणे दुर्मिळ झाले. .Ratnagiri Tourism : कोकणचे विहंगवैभव धोक्यात! स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या घटतेय, संवर्धनाची गरज वाढतेय.त्यानंतर वारंवार तलाव काठोकाठ भरून वाहिला. आता तर टेंभू योजनेच्या पाण्याने तलाव भरून घेण्यात येत आहे. त्याआधी फ्लेमिंगोसह शेकडो जातीचे विविध स्थलांतरित पक्षी प्रतिवर्षी तेथे डेरेदाखल होत असत. कडाक्याच्या थंडीत दाखल होऊन मार्च, एप्रिलपर्यंत वास्तव्यास असत. .मुबलक प्रमाणात फ्लेमिंगो पक्षी पाहायला मिळतात. असे समजून आम्ही सहकुटुंब येथे आलो होतो. मात्र, आमचा भ्रमनिरास झाला. - राजवीर चौधरी, संभाजीनगर गेली . गेली अनेक वर्षे येथे फ्लेमिंगो आलेले दिसले नाहीत. - मोहन भिसे, (स्थानिक रहिवासी तलाव परिसर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.