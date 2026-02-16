पश्चिम महाराष्ट्र

Mayani Bird Sanctuary : मायणीत पर्यटक, पक्षी निरीक्षकांचा हिरमोड; फ्लेमिंगोऐवजी दिसतात फक्त स्थानिक पक्षी वेळ, पैशांचा अपव्यय

Flamingos Missing : ब्रिटिशकालीन वारसा लाभलेल्या मायणी तलाव आणि लगतच्या इंदिरा गांधी पक्षी अभयारण्यमध्ये एकेकाळी हजारो किलोमीटर प्रवास करून येणाऱ्या फ्लेमिंगो पक्ष्यांची वर्दळ असायची. मात्र, बदलते हवामान, अन्नटंचाई आणि तलावातील पर्यावरणीय बदलांमुळे फ्लेमिंगोंनी पाठ फिरवली आहे.
Visitors scanning Mayani Lake for flamingos

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संजय जगताप

मायणी : येथील प्रसिद्ध ब्रिटिशकालीन मायणी तलावात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून डेरेदाखल होणाऱ्या फ्लेमिंगो पक्ष्यांनी तलावाकडे पाठ फिरवली आहे. मात्र, एकेकाळी प्रसिद्धीच्या झोतात असलेल्या पक्षी अभयारण्याला भेट देण्यासाठी आजही शेकडो पर्यटक, पक्षी निरीक्षक, निसर्गप्रेमी, पक्षीमित्र, शैक्षणिक सहली येत असतात. मात्र, फ्लेमिंगो दिसत नसल्याने त्या सर्वांचाच हिरमोड होत आहे.

