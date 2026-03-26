illegal weapons seized : ‘मोका’ अंतर्गत मोठी कारवाई; खून प्रकरणातील गुन्हेगारांकडून पिस्तूल, एडक्यासह चाकू हस्तगत

सांगली : खुनासह 'मोका'तील गुन्हेगारांकडून पिस्तूल, एडका, चाकू बाळगणाऱ्या तिघांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने जेरबंद केले. संशयित मारुती विलास शिंदे (वय ३०), सरफरोश अस्लम समलेवाले (वय २५), प्रथमेश आनंदा माने (वय २१, वाघमोडेनगर, कुपवाड) अशी त्यांची नावे आहेत. अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलिस निरीक्षक संजीव झाडे यांनी स्वतंत्र पथक नियुक्त केले आहे. .उपनिरीक्षक महादेव पोवार यांच्या पथकातील अंमलदार केरूबा चव्हाण यांना कुपवाडमधील मेनन पिस्टन चौक ते सह्याद्री स्टार्च कंपनीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर तिघे संशयित पिस्तूल घेऊन फिरत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पथक परिसरात टेहळणी करत असताना मोपेडजवळ तिघेजण संशयितरीत्या थांबलेले आढळले. .त्यांना पळून जाण्याची संधी न देता ताब्यात घेतले. तिघांची झडती घेतल्यानंतर मारुती शिंदेच्या पॅन्टमध्ये पिस्तूल व दोन काडतुसे आढळली. सरफरोश समलेवाले याच्याकडे चाकू आढळला, तर प्रथमेश माने याच्याकडे एडका मिळून आला. शस्त्रासह मोपेड जप्त केली. पिस्तुलाबाबत चौकशी केल्यानंतर स्वप्नील मोटे (रा. अलकूड) याच्याकडून विकत घेतल्याची कबुली दिली. तिघेजण पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत. .त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल असून 'मोका'देखील लावला आहे. तिघांविरुद्ध केरूबा चव्हाण यांनी कुपवाड एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. कुपवाडचे उपनिरीक्षक जाधव तपास करत आहेत. 'गुन्हे अन्वेषण'चे सागर लवटे, सतीश माने, मच्छिंद्र बर्डे, सोमनाथ गुंडे, दऱ्याप्पा बंडगर, नागेश खरात, अनिल कोळेकर, अमर नरळे, संदीप नलावडे, आमीरशा फकीर, संदीप गुरव आदींच्या पथकाने कारवाई केली..