सातारा : भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सातारा जिल्ह्यात सभा होणार आहेत. त्यामध्ये मोदींची सभा 17 ऑक्‍टोबरला साताऱ्यातील सैनिक स्कूलच्या मैदानावर होईल. तर अमित शहा यांची सभा कऱ्हाडला होणार असून त्याची तारीख निश्‍चित झालेली नसल्याचे भाजपच्या संपर्क सूत्रांनी सांगितले.



महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता आणण्यासाठी भाजपने सर्व ताकद लावली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या महाराष्ट्रात दहा, तर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या 20 सभा होतील. त्यात दोघांचीही एक सभा जिल्ह्यात होईल. सातारा लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीसह सातारा, वाई, कऱ्हाड दक्षिण, फलटण, माण या मतदारसंघात भाजपने विधानसभेसाठी उमेदवार दिलेत. या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मोदी आणि शहा येतील. त्यांच्या सभेमुळे भाजपच्या उमेदवारांना निवडणूक सोपी जावू शकते. त्यातही लोकसभेचे उमेदवार उदयनराजे व सातारा विधानसभेचे उमेदवार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना त्याचा जास्त फायदा मिळू शकतो. साताऱ्यातील नरेंद्र मोदींची सभा सैनिक स्कूलच्या मैदानावर होईल. त्यासाठी भाजपकडून तयारी सुरू झाली आहे. कऱ्हाड दक्षिणचे उमेदवार अतुल भोसले यांच्यासह उदयनराजेंविरोधात कऱ्हाड, पाटण तालुक्‍यात निर्माण झालेले वातावरण क्‍लिअर करण्यासाठी अमित शहा यांची कऱ्हाडला सभा होणार आहे. मात्र, या सभेची तारीख निश्‍चित झालेली नाही.

Web Title: Meeting of Narendra Modi on October 17 in Satara