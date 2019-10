Vidhan sabha 2019 : सोलापूर जिल्ह्यात उद्धव ठाकरेंच्या आज पाच ठिकाणी सभा 

सोलापूर : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आज सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी ते सभा घेणार आहेत. जिल्ह्यात महायुतीच्या प्रचाराचा झंझावात सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सोलापूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत. बार्शीमध्ये जुना गांधी पुतळा येथे दिलीप सोपल यांच्यासाठी दुपारी एक वाजता सभा होईल. करमाळ्यात यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या मैदानावर रश्‍मी बागल यांच्यासाठी दुपारी अडीच वाजता सभा होणार आहे. सायंकाळी चार वाजता शहाजी पाटील यांच्यासाठी सांगोल्यात हर्षदा लॉनसमोर, मोहोळमध्ये नागनाथ क्षीरसागर यांच्यासाठी सायंकाळी पाच वाजता, दिलीप माने यांच्यासाठी सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघात कर्णिकनगर येथे रात्री आठ वाजता सभा आयोजित केली आहे. सकाळी साडेदहा ते दुपारी दीड वाजेपर्यंत उद्धव ठाकरे उस्मानाबादमध्ये सभा घेणार आहेत.

Web Title: Meeting today at five places of Uddhav Thackeray in Solapur district