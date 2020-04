मेसेज व्हायरल झाला, अन्‌ पोलीस पाटील निलंबित

इस्लामपूर,: अमित सदानंद जाधव याने चार दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारा मेसेज व्हायरल केला होता. त्याप्रकरणी इस्लामपूर पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. त्याच्यासह अमित कदम, रोहित नलावडे आणि जयदीप निकम हे तिघेही यात सामील असल्याच्या संशयाने त्यांनाही ताब्यात घेतले आहे. हे सर्वजण सध्या पोलीस कोठडीत आहेत. दरम्यान आज प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांनी आज पोलीस पाटील पदावर असलेल्या अमित जाधव याने कर्तव्यात कसूर केल्याचे तसेच सध्या तो पोलिसांच्या ताब्यात असून तपास सुरू असल्याचे कारण सांगत निलंबित करत असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. जाधव याने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत करणे अपेक्षित असताना व्हाट्‌सअप्प ग्रुपवरून इस्लामपुरातील मणेर कुटुंब व मुस्लिम समाजमुळे कोरोना विषाणू पसरत असल्याचे मेसेज व्हायरल करत हिंदू-मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण केले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात बडा नेता कोण असा प्रश्न उपस्थित करून लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले आहे, असेही म्हटले आहे. अमित जाधव याने जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या आदेशाचे पालन न करता अफवा पसरवली असल्याने त्याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे निलंबन असेल असे म्हटले आहे.

