Muncipal Water Supply : महापालिका क्षेत्रात पाणी वापरात विसंगती; ६५ हजार जोडण्या बंद, मीटर प्रणालीला प्रोत्साहन आवश्यक

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाईच्या समस्येबाबत विशेष महासभेत घनघोर चर्चा झाली. या चर्चेची निष्पत्ती काय, हा प्रश्न ओघानेच येतो. मिरजेची ४० एमएलडीची स्वतंत्र पाणीपुरवठा यंत्रणा आहे. जवळपास ३० हजार ३३० इतकी नळ कनेक्शन आहेत. प्रामुख्याने टंचाईची समस्या आहे ती सांगली आणि कुपवाडची. या दोन्ही शहरांलगतचा विस्तारित भाग गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. .मात्र, त्यासाठी सक्षम अशी वितरण व्यवस्था उभी राहिलेली नाही. दुसरीकडे या दोन शहरांची सध्याची अंदाजित लोकसंख्या ५.७८ लाख इतकी आहे. त्यासाठी सध्या होणारा पाणी उपसा हा २०४० मधील अंदाजित लोकसंख्येइतका आहे, तरीही पाणीटंचाईची समस्या मोठी आहे. सुमारे एक लाख नळ कनेक्शनपैकी ६५ हजार नळांची मीटर्स बंद आहेत. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. .नागरिकांना पाणी मोजून दिले पाहिजे, त्याप्रमाणात बिल आकारणी झाली पाहिजे. त्यासाठी कोणत्या ग्राहकांना मीटर जोडायची, यासाठी महासभेने काही धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. या सुधारणांना आता पर्याय नाही..स्मार्ट सुविधांचा वर्षाव.मीटर रीडिंगचा फज्जाकृष्णा नदीतून प्रत्यक्ष ९० एमएलडी पाणी उपसा होतो. त्यापैकी ७७ एमएलडी पाणी शुद्ध होऊन पुढे पाठवले जाते. त्याचे प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत किती पोहोचते आणि त्यासाठी अपेक्षित वॉटर ऑडिट मात्र होत नाही. यापूर्वी २०१० मध्ये ते झाले होते. यातली खरी मेख इथेच आहे. महापालिका क्षेत्रातील जवळपास १ लाख ५०० मीटर्सपैकी ६३ हजार मीटर्स बंद आहेत. पाणी मोजून देण्यासाठी नळांवर सुरू असलेली मीटर्स नाहीत आणि त्या मीटर्सची रीडिंग घेऊन बिले देण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच महापालिकेकडे नाही. ही यंत्रणा उभी करणे हे पहिले आव्हान असेल..मीटर्स बसली तरी...महासभेत ही सर्व मीटर्स बदलण्यासाठी ९.४६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. ही मीटर्स बसवली, तरी मीटर रीडिंग घेण्यासाठी लागणारी यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. पाणीपुरवठा विभागाच्या मनुष्यबळाच्या आकृतीबंधात ४२१ पदांना मंजुरी आहे. आजघडीला महापालिकेकडे फक्त १३६ कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ आहे. दुसरीकडे एवढ्या प्रचंड विस्ताराच्या शहरांसाठी दर महिन्याला रीडिंग घेणे, देयके वाटप आणि वसुलीची यंत्रणा उभी करणे हे दुसरे आव्हान असेल. त्यामुळे पाणीपट्टी आकारणीबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे..पाणीपट्टी वसुलीला ‘कोरड’.अपार्टमेंटसाठी हवे नवे धोरणशहरांमध्ये अपार्टमेंटची संख्या वाढत असताना त्यांसाठी पाणीपट्टी आकारणीबाबत पारदर्शक धोरण नाही. एका अपार्टमेंटमध्ये सहा ते पन्नास सदनिका असल्या, तरी कनेक्शन मात्र एक किंवा दोनच असतात. त्यासाठी प्रत्येक सदनिकेसाठी स्वतंत्र सुरू असलेली मीटर्स बसवली पाहिजेत. महापालिका क्षेत्रातील एकूण अपार्टमेंट संख्या, सदनिका संख्या आणि त्यांना पुरवठा होणाऱ्या पाण्याचे ऑडिट होण्याची गरज आहे..सरसकट आकारणीचे धोरणपाचशे चौरस फुटांचे आणि हजार चौरस फुटांवरील क्षेत्रफळाच्या स्वतंत्र घरांना सरसकट दरमहा दीडशे व दोनशे रुपये पाणीपट्टी आकारणी केली, तर मीटर रीडिंग यंत्रणा उभी करण्याचा खटाटोप वाचू शकतो. असा प्रस्ताव स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती राजेश नाईक यांनी आणला होता; मात्र तो तेव्हा रेंगाळला. आता जवळपास ९.४६ कोटी रुपये खर्च करून बंद पडलेली मीटर्स बसवण्यात येणार आहेत. .ही मीटर्स बंद पडतात, त्यांची देखभाल होत नाही. त्यामुळे सरसकट आकारणीचा निर्णय झाला, तर तो फायदेशीर ठरेल. त्याचवेळी अपार्टमेंट, टाऊनशिप, औद्योगिक आणि व्यापारी कनेक्शनना मात्र सक्तीने मीटर जोडणी केली पाहिजे. ही संख्या सुमारे २० हजार इतकी असू शकते. त्यासाठी वसुलीची सक्षम यंत्रणा उभी करणे शक्य होईल. दुसरीकडे याच ग्राहकांकडून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असतो. त्यासाठी महासभेने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे..पाणीपुरवठा यंत्रणेत अनेक सुधारणांची गरज आहे. तातडीने म्हणजे पुढील सहा महिन्यांत सुमारे २० कोटींच्या खर्चास महासभेने मान्यता दिली आहे. त्यात नवीन पंप खरेदी, नव्याने वितरिका टाकणे आणि मीटर्स बसवणे, अशी कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांचे परिणाम पुढील उन्हाळ्यात दिसतील. तथापि, आम्ही तातडीने परिणाम दिसावेत, यासाठी उद्यापासून थेट नळाला जोडलेल्या विद्युत मोटारी जप्तीची मोहीम सुरू करीत आहोत. एकूण ४१ परिसरांमध्ये ही मोहीम सुरू राहील."-चिदानंद कुरणे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.महापालिका क्षेत्राचा ११८ चौरस किलोमीटरचा विस्तार पाहता उपलब्ध मनुष्यबळात वितरिकांची देखभाल, मीटर रीडिंग-देयक वाटपाची सक्षम यंत्रणा उभी करणे आव्हान आहे. या उणिवांचा फायदा ठराविक ग्राहक घेत आहेत. त्यावर अंकुश आणण्यासाठी पाणी बिल आकारणीत काही धोरणात्मक बदल केले पाहिजेत. मीटरद्वारे पाणी आकारणीसाठी सक्षम यंत्रणा उभी केली पाहिजे. आम्ही तातडीने मंजूर निधी वापरात आणून सहा महिन्यांत पाणी वितरणात सुधारणा करीत आहोत."-सुनील पाटील, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, सांगली.घरगुती ग्राहकांना दरमहा विशिष्ट पाणीपट्टी आकारल्यास त्याची वसुली थेट घरपट्टीसोबत लावून दर तीन महिन्यांनी केल्यास वसुलीत मोठी सुधारणा शक्य आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभापतिपदाच्या काळात आणला होता. याबाबत महापौरांनी अधिकारी व नगरसेवकांची अभ्यास समिती स्थापन करून धोरणात्म-क निर्णय करावेत. मीटर बसवण्यासाठी साडेनऊ कोटींचा खर्च करण्याआधी याबाबत निर्णय व्हावा."- राजेश नाईक, ज्येष्ठ नगरसेवक.फ्लॅटधारकांना बांधकाम क्षेत्रफळाच्या आधारे सरसकट पाणीपट्टी आकारणीचे धोरण ठरवावे. ती घरपट्टीसोबत द्यावी. केवळ पाणीपट्टी विभागाची सत्तर कोटींवर थकबाकी आहे. त्यात थेट सवलतीचा निर्णय महासभेने करावा. आम्ही महापौर-आयुक्तांना निवेदन देऊन याबाबत पाठपुरावा करणार आहोत."-सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच.पाणीपुरवठा विभागाचा वार्षिक खर्च (सुमारे ४० कोटी रुपये) वीज बिल खर्च : १६ कोटीपगार-मनुष्यबळ खर्च : ११ कोटीजलसंपदा बिल : ८.५ कोटीएमआयडीसीचे बिल : १.५ कोटीशुद्धीकरणासाठी केमिकल्स : १ कोटीवार्षिक देखभाल-दुरुस्ती : २ कोटीप्रकल्प देखभाल ठेकेदार रक्कम : २.५ कोटी. 