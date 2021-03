बहादूरवाडीत यात्रा रद्द तरीही लाखो रुपयांचं मटण फस्त 

बागणी : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गावची यात्रा रद्द तरी पण तब्बल सुमारे लाखो रुपयांचं मटण फस्त असा काहीसा प्रकार बहादूरवाडी (ता. वाळवा) येथे पहायला मिळाला. 2 व 3 मार्च हे या वर्षीचे बहादूरवाडीच्या यात्रेचे दिवस. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी होणाऱ्या सर्वच कार्यक्रमांना शासनाने बंधने घातली आहेत. ठरावीक कार्यक्रमांना नियमांच्या चौकटीत सवलत दिली असली तरी यात्रा-जत्रा मात्र रद्द करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बहादूरवाडीची यात्रा देखील रद्द करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात येणारे विक्रेते, मनोरंजनाचे विविध खेळ यांना मज्जाव करण्यात आला होता. यात्रा रद्द असली तरी घरोघरी गोडा नैवेद्य आणि खारा बेत याला कोणतीच आडकाठी नव्हती. त्यामुळे कमी प्रमाणात का होईना खाण्याच्या बाबतीत बहादूरवाडीची यात्रा सुग्रासपणे पार पडली. सर्वसाधारपणे बहादूरवाडीत हजारभर कुटुंबे आहेत. यात्रेच्या पहिल्या दिवशी गौडा नैवेद्य असतो. तर दुसऱ्या दिवशी तांबडा-पांढऱ्याचा बेत. बरीचशी कुटुंबे आख्खं बोकड खरेदी करतात. सरासरी सुमारे दहा हजार किलो मटण यात्रेच्या निमित्ताने फस्त होते. यंदा यात्रेवर बंधने होती. स्टॉल आणि पाळणे फिरकले नाहीत. ग्रामप्रशासनाने कोरोना संबंधित सर्वच उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ग्रामस्थांनीही या नियमांचे पालन करत खाऱ्या जेवणाचा बेत नेहमीपेक्षा पन्नास टक्‍क्‍यांनी कमी आखला होता. लांबच्या पै-पाहुण्यांना निमंत्रण दिले नसले तरी आजूबाजूच्या गावातील पाहुण्यांना मात्र आवर्जून शिळ्या जत्रेचं आमंत्रण होतं. नेहमीच्या तुलनेत पाहुणे कमी असले तरी या शिळ्या जत्रेत सुमारे पाच हजार किलो मटणावर ग्रामस्थ आणि पै-पाहुण्यांनी आडवा हात मारला. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

