जतमधील 75 गावांसाठीची  पेयजल योजना मार्गी लावा  मंत्री गुलाबराव पाटील ः मंत्रालयात आमदार सावंत यांच्यासमवेत बैठक 

जत (सांगली) : जत तालुक्‍यातील 75 गावांच्या रखडलेल्या पिण्याच्या पाणी योजना मार्गी लावा असे आदेश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी पुढाकार घेऊन अधिकाऱ्यांसोबत पाणी योजनांबाबत बैठक घेण्यात आली. बैठकीतील निर्णयाबाबत आमदार सावंत म्हणाले,"" जत तालुक्‍यातील अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्यासाठी गेल्या 7 वर्षांपासून योजना रखडल्या आहेत. त्या पूर्ण होण्यासाठी व 75 गावांचा पाणीप्रश्नाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये तलावामध्ये म्हैसाळ योजनेचे पाणी आलेले आहे. त्यातून जवळपासच्या गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पाणी तलावात आरक्षित करावे. नळ पाणीपुरवठा योजनांचे लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करावेत असे आदेश त्यांनी दिले. तसेच राष्ट्रीय पेयजल व भारत निर्माण या रखडलेल्या पाणी योजनांची चौकशी करून संबधित योजना पूर्ण कराव्यात. ज्या योजनांच्या कामाबाबत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आहेत त्याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. ''

Web Title: Minister Gulabrao Patil: Meeting with MLA Sawant at the Ministry of Drinking Water Scheme for 75 villages in Jat.