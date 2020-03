अडचणी आणण्याचे बरेच प्रयोग झाले पण.. मंत्री थोरातांचा रोख कोणाकडे 

श्रीरामपूर ः महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या आपल्या राजकीय यशाच्या चढच्या कमानीचे रहस्य उलगडले. नेमके काय पथ्य पाळल्याने इथपर्यंत हेही स्पष्ट केले. हे सांगत असताना माझे राजकारण संपवणाऱ्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना कुठेच सापडलो नाही, हेही त्यांनी सांगितले. ""मागील पाच वर्षांत मला अडचणीत आणण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले. शेवटी मी चांगल्यासाठी काम करत आहे. कुठेही काही चूक होऊ नये, असा माझा प्रामाणिक हेतू आहे. त्यामुळे कुठे सापडलो नाही. आताही मी शुद्ध हेतूने काम करत आहे. पुढील पाच वर्षे मंत्री राहणार आहे,'' असा राजकीय टोला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कोणाचेही नाव न घेता लगावला. येथे आयोजित आढावा बैठकीत आज सायंकाळी ते बोलत होते. नियम मोडू नका

सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी नियम मोडले, तर उद्या आमच्यावर आरोप होतील. आमच्याभोवती काही उद्योग झाला, तर त्या वेळी तुम्ही फक्त एकदा भेटायला याल. सरकारमध्ये काम करीत असताना प्रत्येक गोष्टीची काळजी घ्यावी लागते. काही जण आपले काही चुकले की काय हे पाहायला येतात. मागील काळात अडचणी आल्या नाहीत, असे समजू नका. काम करण्याचा प्रामाणिक हेतू आहे. शुद्ध हेतूनेच काम करत आहोत. मिळालेल्या संधीचा उपयोग करीत जनतेच्या भल्यासाठी चांगले काम करीत राहणार आहे. काम करताना प्रत्येक गोष्टीची काळजी घ्यावी लागते, असे थोरात यांनी स्पष्ट केले.

