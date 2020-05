मिरजेत बनला पाच हजार लिटर शिरकुर्मा, पण कुणासाठी 

सांगली ः मुस्लिम बांधवांचा सर्वांत मोठा सण असणारा रमजान ईद शहर आणि परिसरात उत्साहात साजरी होत आहे. मिरजेत हयात फौंडेशनतर्फे पाच हजार लिटर शिरकुर्मा तयार करण्यात आला असून 3645 कुटूंबांना याचे वाटप करण्यात आले. गोरगरिबांसह सफाई कर्मचारी, पोलिस शिरकुर्मा देवून ईद साजरी करण्यात आली. गेल्या महिनाभरापासून कडक उपवास केल्यावर मुस्लिम बांधवांनी आज ईद साजरी केली. दरवर्षी ईदनिमित्त खरेदीला उधाण आलेले असते. मात्र, या वेळी कोरोनामुळे खरेदीवर परिणाम झाला आहे. देशावर कोरोनाचे संकट असल्याने सण अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय मुस्लिम बांधवांनी घेतला. त्यानुसार आज सामूहिक नमाजपठण न करता आपल्या घरातून नमाजपठण करण्यात आले. कोरोनापासून देशाला मुक्त करा, अशी प्रार्थनाही करण्यात आली. याचबरोबर मिरजेतील हयात फौंडेशनतर्फे पाच हजार लिटर शिरकुर्मा तयार करण्यात आला. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून तो बनविण्यात आला. सुमारे 3645 कुटुंबांना वाटप करण्यात आली. गेल्या काही दिवसांपासून अत्यावश्‍यक सेवेत असणाऱ्यांसह सफाई कर्मचारी, पोलिस यांनाही शिरकुर्मा देवून सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. घरात रहा, सुरक्षित रहा असा संदेशही यावेळी देण्यात आला. हयात फौंडेशनचे शकील पिरजादे, मुसा समडोळे, इरफान पिरजादे, आरकान बेग, पीर काझी, वसीम रोहिले यांच्यासह फौंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा उपक्रम केला.





Web Title: Miraj became five thousand liters of shirkurma, but for whom