Miraj Train : प्रवासी संघटनांच्या मागणीला यश; मिरजेतून बंगळूर–मुंबई नवी द्वि-साप्ताहिक एक्स्प्रेस सुरू

New Bengaluru–Mumbai Express : प्रवासी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; मिरजेतून नवी बंगळूर–मुंबई एक्स्प्रेस, सकाळ सत्रातील गाड्यांची संख्या वाढली; मुंबई–पुणे प्रवाशांना मोठा दिलासा.
सकाळ वृत्तसेवा
मिरज : मुंबई, पुण्याला जाण्यासाठी सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा येथील प्रवाशांसाठी आठवड्यातून दोनदा सकाळ सत्रात आणखी एक गाडी उपलब्ध झाली आहे. प्रत्येक शनिवारी आणि मंगळवारी मिरजेतून बंगळूर लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्स्प्रेस ही द्वि-साप्ताहिक एक्स्प्रेस सुरू करण्यात आली आहे.

