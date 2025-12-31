Miraj Train : प्रवासी संघटनांच्या मागणीला यश; मिरजेतून बंगळूर–मुंबई नवी द्वि-साप्ताहिक एक्स्प्रेस सुरू

मिरज : मुंबई, पुण्याला जाण्यासाठी सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा येथील प्रवाशांसाठी आठवड्यातून दोनदा सकाळ सत्रात आणखी एक गाडी उपलब्ध झाली आहे. प्रत्येक शनिवारी आणि मंगळवारी मिरजेतून बंगळूर लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्स्प्रेस ही द्वि-साप्ताहिक एक्स्प्रेस सुरू करण्यात आली आहे. .त्यामुळे मुंबईला आणि बंगळूरला जाण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांना आणखी एक द्वि-साप्ताहिक एक्स्प्रेस गाडी उपलब्ध झाली आहे. कोल्हापूर-मुंबई कोयना एक्स्प्रेस आणि जोधपूर एक्स्प्रेसच्या दरम्यान सकाळी दहा वाजून पन्नास मिनिटांनी ही बंगलोर गाडी मुंबईसाठी रवाना होईल; तर बंेगलोरला जाण्यासाठी रविवारी आणि बुधवारी सकाळी नऊ वाजून ३५ मिनिटांनी ही गाडी सुटणार आहे. .Central Railway: दिवाळी संपली तरीही गिफ्टचा धडाका सुरूच! आणखी विशेष गाड्यांची घोषणा; रेल्वेचा मोठा निर्णय .दरम्यान, मिरजेतून मुंबईच्या दिशेने जाण्यासाठी कोयना, महालक्ष्मी, पाँडेचरी, जोधपूर, अजमेर, हुबळी, हमसफर या नियमित आणि साप्ताहिक गाड्या उपलब्ध होत्या; मात्र सकाळ सत्रात तीनच गाड्या धावत होत्या; मात्र प्रवासी संघटनांच्या मागणीनंतर बंगळूर-मुंबई अशी आणखी एक द्वि-साप्ताहिक एक्स्प्रेस धावणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होणार आहे..बंगळूर-मुंबई गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनससाठी (गाडी क्रमांक १६५५३) बंगळूर येथून दर शनिवारी आणि मंगळवारी रात्री ०८ वाजून ३५ मिनिटांनी सुटेल, तर लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रविवारी आणि बुधवार रात्री १० वाजून ३० मिनिटांनी सुटेल. .Sahyadri Express : कोल्हापूर–मुंबई प्रवासासाठी हक्काची गाडी हरवली; सह्याद्री एक्स्प्रेसच्या विस्तारावर रेल्वेची उदासीन भूमिका.ही गाडी बंगळूर ते लोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबईदरम्यान दावणगिरी, हुबळी, धारवाड, बेळगाव, मिरज, सांगली, कऱ्हाड, सातारा, लोणंद, पुणे, लोणावळा, कर्जत, कल्याण आणि ठाणे या स्थानकांवर थांबेल. ही गाडी एकूण १७ डब्यांची असून, या गाडीला एलएचबी कोच कार्यान्वित करण्यात आले आहेत..गाडीचे वेळापत्रक बंगळूर येथून रात्री ०८ : ३०, हुबळी पहाटे ०४ :०५, मिरज सकाळी १० : ५०, पुणे दुपारी ०४ : ५५, लोणावळा सायंकाळी ०६ : १५, कल्याण रात्री ०७ : ४५ लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे रात्री ०८ वाजून ४० मिनिटांनी पोहोचेल. .यादिवशी मिरजेतून गाडी धावेल.दर शनिवारी आणि मंगळवारी सकाळी १०:५० मिनिटांनी सुटेल. या स्थानकांवर थांबेलोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबईदरम्यान दावणगिरी, हुबळी, धारवाड, बेळगाव, मिरज, सांगली, कऱ्हाड, सातारा, लोणंद, पुणे, लोणावळा, कर्जत, कल्याण आणि ठाणे या स्थानकांवर थांबेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.