Sangli Election : ‘मिरजेत फक्त विकासाचाच पॅटर्न’; भाजप प्रचाराच्या प्रारंभी आमदार सुरेश खाडेंचा निर्धार

सांगली : ''केंद्र-राज्यातील सत्ताधारी भाजपचा विकासाचा पॅटर्नच आता मिरज शहरात चालेल,'' असा विश्वास आमदार सुरेश खाडे यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या हस्ते शनिवारी रात्री शहरातील भाजपच्या प्रचाराचा प्रारंभ झाला. त्यांनी विकासासाठी भाजपच्या हाती सत्ता द्या, असे आवाहनही केले..ज्येष्ठ नेते सुरेश आवटी, संघटन मंत्री मकरंद देशपांडे, डॉ. भालचंद्र साठे, माजी महापौर संगीता खोत, सुशांत खाडे, फारुख जमादार, योगेंद्र थोरात, निरंजन आवटी, संदीप आवटी, सुनील गवळी, दयानंद खोत, अपर्णा शेटे, विद्या नलवडे, गणेश माळी आदी उपस्थित होते..Devendra Fadnavis: राज्यातील प्रत्येक शहराचा होणार सर्वांगीण विकास: मुख्यमंत्री फडणवीस; 'जोपर्यंत देवाभाऊ आहे, नेमकं काय म्हणाले?.ते म्हणाले, ''मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रचाराच्या सभेत कवलापूर विमानतळ, वारणा पाणी योजना, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, संगीत नगरी, मिरजेसाठी स्वतंत्र निधी अशा विविध महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. आमचे व्हिजन स्पष्ट आहे. .या शहराने मला चारवेळा विधानसभेत पाठवले. त्यामुळे या शहराचा विकास कोण करू शकतो, हे नागरिकांना चांगले समजते. आम्ही विकासाला गती देऊ. छोट्या-छोट्या प्रश्नांची सोडवणूक करूच, मात्र या शहराला विकासाचा केंद्रबिंदू बनवण्यासाठीचा संकल्प आपण करूयात. बजबजपुरीतून मिरजेला बाजूला काढण्याची ही संधी आहे. ''.Kolhapur Local Politics : चर्चेचा विषय! सतेज पाटलांची साथ सोडून क्षीरसागरांसोबत गेलेले शारंगधर देशमुख महायुतीच्या पहिल्याच सभेला अनुपस्थीत.दरम्यान, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी देखील युतीच्या विविध उमेदवारांसाठी आज बैठका घेतल्या. महापालिकेवर भाजप प्रणित युतीची सत्ता आली पाहिजे, असे त्यांनी आवाहन केले. ही निवडणूक सत्तेसाठी झालेले कडबोळे विरुद्ध विकासासाठी काम करणारी युती, अशी आहे. त्यात मिरजकरांनी विकासालाच साथ द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले..महिला विभागाच्या जिल्हाध्यक्ष स्वाती खाडे, सुमन खाडे, पांडुरंग कोरे, राजेंद्र नातू, विठ्ठल खोत, काकासाहेब धामणे, रोहित चिवटे, अजिंक्य हंबर, जयगोंड कोरे यांच्यासह मिरज शहरातील भाजप उमेदवार अल्लाबक्ष काझी, मुनेरा शरिकमसलत, अनिता कोरे, अल्लाबक्ष गाडेकरी, बिस्मिल्ला शेख, मीनाक्षी चौगुले, राकेश शिंदे, सुनीता व्हानमाने, तृप्ती कांबळे, उज्वला कांबळे, बानू जमादार आदी उमेदवार उपस्थित होते..