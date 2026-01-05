पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : ‘मिरजेत फक्त विकासाचाच पॅटर्न’; भाजप प्रचाराच्या प्रारंभी आमदार सुरेश खाडेंचा निर्धार

BJP Launches Campaign : आमदार सुरेश खाडे यांच्या हस्ते मिरज शहरातील भाजपच्या महापालिका निवडणूक प्रचाराचा औपचारिक प्रारंभ झाला असून विकास हाच केंद्रबिंदू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
MLA Suresh Khade inaugurating the BJP election campaign in Miraj city.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : ‘‘केंद्र-राज्यातील सत्ताधारी भाजपचा विकासाचा पॅटर्नच आता मिरज शहरात चालेल,’’ असा विश्‍वास आमदार सुरेश खाडे यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या हस्ते शनिवारी रात्री शहरातील भाजपच्या प्रचाराचा प्रारंभ झाला. त्यांनी विकासासाठी भाजपच्या हाती सत्ता द्या, असे आवाहनही केले.

