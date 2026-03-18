Fake Baba Arrested in Miraj : मिरजेत गुप्तधनाचे आमिष दाखवून महिलेला साडेतीन लाखांचा गंडा; भोंदूबाबाला अटक, बाबाच्या 'अदृश्य' शक्तीचा पोलिसांनी असा उतरवला माज!

मिरज : मुलास झालेली भूतबाधा उतरवून देतो आणि घरातील गुप्तधन काढून देण्याचे आमिष दाखवून आणि एका महिलेस खोटे सोने देऊन महिलेची तीन लाख २२ हजार रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या भोंदूबाबाचा (Fake Baba Arrested in Miraj) मिरज शहर पोलिसांनी पर्दाफाश केला. .या प्रकरणी मुख्य संशयित शशिकांत सीताराम भुजिंगे (वय ३३, मूळ गाव हालसवडे, ता. करवीर, सध्या गल्ली क्रमांक १, पसरिचानगर, कोल्हापूर) याला अटक करण्यात आली असून, त्याचे तीन साथीदार अद्याप पसार आहेत. मिरज शहर पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने ही कारवाई केली..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, शहरातील ब्राह्मणपुरी भागात राहणाऱ्या फिर्यादी महिलेचा मुलगा गतिमंद आहे. संशयिताने आपल्याकडे अघोरी आणि दैवी शक्ती असल्याचे सांगून फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला होता. मुलाला भूतबाधा झाली असून ती उतरवून त्याला बरे करतो, तसेच घरात सुख-समृद्धी आणण्यासाठी गुप्तधन काढून देतो, असे आमिष संशयितांनी दाखवले होते..त्याने मिरज, मुडशिंगी आणि नेर्ले (जि. कोल्हापूर) येथील माळरानावर फिर्यादी व त्यांच्या नातेवाइकांना नेऊन अघोरी विधी केले. गुप्तधनाच्या नावाखाली संशयितांनी फिर्यादीला खोटे सोने दिले आणि त्या बदल्यात वेळोवेळी रोख, तसेच 'ऑनलाइन' ३ लाख २२ हजार रुपये उकळले..आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने पोलिसांत धाव घेतली. गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने गोपनीय माहितीच्या आधारे सापळा रचून भुजिंगेला कोल्हापुरातून ताब्यात घेतले. पोलिस निरीक्षक किरण चौगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक भैरवनाथ पाटील व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.