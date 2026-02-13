पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Medical : "अन्ननलिकेत अडकलेला धातूचा हूक; मिरज शासकीय रुग्णालयात एंडोस्कोपी शस्त्रक्रियेतून सहा वर्षीय बालिकेला जीवदान!"

Endoscopy Surgery : मिरज शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे आणि एंडोस्कोपी शस्त्रक्रियेच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी ठरली. आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबासाठी हे खरेच जीवनदान ठरले.
Miraj Government Hospital

sakal

सकाळ वृत्तसेवाशंकर भोसले
Updated on

मिरज : सांगलीवाडी येथील सहा वर्षीय कु. स्फूर्ती शुभम सोकटे या बालिकेने शोभेच्या झाडाच्या कुंडीचा मोठा धातूचा एस आकाराचा हूक गिळंकृत केल्याने तिच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता.

Sangli
miraj
Hospital
Paschim maharashtra
surgery
Goverment Hospital
health
Healthcare

