Sangli Medical : "अन्ननलिकेत अडकलेला धातूचा हूक; मिरज शासकीय रुग्णालयात एंडोस्कोपी शस्त्रक्रियेतून सहा वर्षीय बालिकेला जीवदान!"

मिरज : सांगलीवाडी येथील सहा वर्षीय कु. स्फूर्ती शुभम सोकटे या बालिकेने शोभेच्या झाडाच्या कुंडीचा मोठा धातूचा एस आकाराचा हूक गिळंकृत केल्याने तिच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. .यावेळी मिरज शासकीय रुग्णालयातील शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत दोरकर यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने एंडोस्कोपीद्वारे ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी करून बालिकेला वेदनेतून मुक्त केले. या यशस्वी उपचाराबाबत नातेवाईकांनी डॉक्टरांसहित रुग्णालय प्रशासनाचे आभार मानले..याबाबत अधिक माहिती अशी की, १० फेब्रुवारी रोजी सकाळी स्फूर्तीने घरातील शोभेच्या झाडाच्या कुंडीचा एस आकाराचा धातूचा हूक गिळला. तिच्या वयाच्या मानाने हुकाचा आकार मोठा असल्याने तो अन्ननलिकेत अडकून बसला. .त्यामुळे तिला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला आणि छातीमध्ये प्रचंड वेदना होऊ लागल्या होत्या. घाबरलेल्या नातेवाईकांनी तिला प्रथम खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तेथील डॉक्टरांनी मोठी शस्त्रक्रिया आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि शस्त्रक्रियेदरम्यान जीवाला धोका होऊ शकतो, अशी भीती निर्माण केली. वैद्यकीय आव्हान आणि तातडीने निर्णय, घरची आर्थिक परिस्थिती हलाकीची असल्याने नातेवाईकांनी मिरज शासकीय रुग्णालयाकडे धाव घेतली..सर्व तपासणी आणि सोनोग्राफीनंतर दुपारी १२.३० वाजता स्फूर्तीला इथे दाखल करण्यात आले. शल्यचिकित्सक शास्त्र विभागप्रमुख डॉ. प्रशांत दोरकर यांनी तत्काळ डॉक्टरांची टीम उभी केली. निवासी डॉक्टर, भूलतज्ज्ञ, नर्सिंग स्टाफ आणि इतर कर्मचाऱ्यांसहच्या या टीमने उपचार सुरू केले. .हूक अन्ननलिकेत अडकल्याने कोणत्याही चिरफाडीशिवाय उपचार करणे हे मोठे आव्हान होते. डॉ. दोरकर यांनी एंडोस्कोपी (दुर्बिणीद्वारे) शस्त्रक्रियेची पद्धत अवलंबली. ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया यशस्वी होऊन हूक अन्ननलिकेतून काढण्यात आला. .त्यामुळे स्फूर्तीला एक नवीन जीवदान मिळाले आणि तिची तब्येत आता स्थिर आहे. या यशस्वी शस्त्रक्रियेत अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रियंका राठी, डॉ. रुपेशकुमार शिंदे, डॉ. संतोष दळवी आणि डॉ. प्रिया होंबाळकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. 'आर्थिक परिस्थितीमुळे आम्ही हतबल झालो होतो, पण मिरज शासकीय रुग्णालयाने वाचवले,' असे नातेवाईकांनी सांगितले.- शुभम सोकटे, मुलीचे वडील..मिरज शासकीय रुग्णालयामध्ये विविध शस्त्रक्रिया केल्या जातात. रुग्णालयातील वैद्यकीय सुविधा दर्जेदार आहेतच, शिवाय शासन योजनांचा लाभ घेऊन अनेक सुविधा देत आहोत. रुग्णालयाचा लाभ घ्यावा. शिवाय अशा घटनेमुळे बालकांना घरातील धारदार वस्तूंपासून दूर ठेवण्याची गरज आहे.- डॉ. प्रकाश गुरव, अधिष्ठाता, मिरज शासकीय रुग्णालय. .खासगी रुग्णालयामध्ये लाखो रुपये खर्च होणार असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितल्यानंतर मिरज शासकीय रुग्णालयाने त्यांच्या परिस्थितीची माहिती घेऊन ही शस्त्रक्रिया मिरज शासकीय रुग्णालयात करण्याचे ठरवले. शासकीय रुग्णालयातील माझ्यासोबतच्या डॉक्टर टीमने परिश्रम घेऊन ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली.- डॉ. प्रशांत दोरकर, शल्यचिकित्सक विभागप्रमुख, मिरज.