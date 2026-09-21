Miraj Government Hospital Slab Collapse : मिरज शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात मोठी दुर्घटना; नवीन कमानीचा स्लॅब कोसळला, 7 कामगार जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर

मिरज : मिरज शासकीय रुग्णालय तथा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आवारात सुरू असलेल्या प्रवेशद्वाराच्या बांधकामाची कच्ची कमान बांधकाम सुरू असताना अचानक कोसळल्याने सात जण जखमी झाल्याची घटना सोमवारी (ता.२१) दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. यातील एका जखमीची प्रकृती गंभीर असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जखमींना तातडीने शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..मिरज शासकीय रुग्णालय तथा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वॉल कंपाऊंडसह नवीन प्रवेशद्वाराच्या कमानीचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. सोमवारी प्रवेशद्वाराची कमान उभारण्याचे काम सुरू असताना त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सांगाड्यात सिमेंट, वाळू व हॉटमिक्सच्या साहाय्याने बांधकाम करण्यात येत होते. काम सुरू असतानाच कमानीचा सांगाडा मजबुतीने न बांधल्यामुळे नुकतीच उभी करण्यात आलेली कच्ची कमान अचानक कोसळली..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.कमान कोसळल्याने बांधकामाच्या ढिगाऱ्याखाली काही कामगार अडकले. घटना घडताच प्रवेशद्वाराशेजारील शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी, पोलिस प्रशासन तसेच रुग्णांचे नातेवाईक मदतीसाठी धावले. त्यांनी तत्काळ ढिगारा बाजूला करून त्याखाली अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढले. त्यानंतर सर्व जखमींना जवळच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Kagal-Peth Naka Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कागल ते पेठ नाक्यावर कोंडी कायम; मुदतवाढ देऊनही काम अपूर्णच, 51 टक्के कामानंतर जुना ठेका केला रद्द.या घटनेत सात जण जखमी झाले असून त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले. इतर सहा जखमींवर उपचार सुरू आहेत. कमान कोसळण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून बांधकामाच्या दर्जाबाबत तसेच सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत चौकशी होण्याची शक्यता आहे. घटनेमुळे रुग्णालय परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .Pune-Beed Railway : मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारी पुणे-बीड रेल्वे धावली; 22 सप्टेंबरपासून नियमित प्रवास सुरू, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे!.दरम्यान, सातही जखमी कामगारांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिली आहे. दुर्घटनेची नेमकी कारणे आणि बांधकामाच्या सुरक्षिततेबाबत संबंधित यंत्रणांकडून तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.