पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Government Hospital Slab Collapse : मिरज शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात मोठी दुर्घटना; नवीन कमानीचा स्लॅब कोसळला, 7 कामगार जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर

Miraj Government Hospital Entrance Gate Slab Collapse : मिरज येथील शासकीय रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर उभारण्यात येत असलेल्या नवीन कमानीचा स्लॅब कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडलीये. सध्या बचावकार्य सुरु आहे.
Miraj Government Hospital Accident

Miraj Government Hospital Accident

esakal

शंकर भोसले
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मिरज : मिरज शासकीय रुग्णालय तथा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आवारात सुरू असलेल्या प्रवेशद्वाराच्या बांधकामाची कच्ची कमान बांधकाम सुरू असताना अचानक कोसळल्याने सात जण जखमी झाल्याची घटना सोमवारी (ता.२१) दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. यातील एका जखमीची प्रकृती गंभीर असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जखमींना तातडीने शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

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