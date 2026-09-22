Miraj Government Hospital RCC Slab Collapse : माणुसकी धावून आली अन् ढिगाऱ्याखाली गाडले गेलेल्या 7 कामगारांचा बचावला जीव; मिरजेत अंगावर काटा आणणारं दृश्य

मिरज : मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात काळ तर आला होता; पण वेळ आली नव्हती! काल दुपारी तिथे जे घडलं, ते अंगावर काटा आणणारं होतं; पण त्यानंतर जे पाहायला मिळालं, ते माणुसकीचं जिवंत रूप होतं. मिरज शासकीय रुग्णालयाचे नवे प्रवेशद्वार बांधण्याचे काम नेहमीप्रमाणे सुरू (Miraj Government Hospital Accident) होते. पश्चिम बंगालमधून आलेले सात तरुण मजूर पोटाची खळगी भरण्यासाठी तिथे घाम गाळत होते. दुपारची वेळ होती. अचानक एक मोठा आवाज झाला अन् क्षणात होत्याचे नव्हते झाले! प्रवेशद्वाराच्या वरील बाजूचा भलामोठा आरसीसी स्लॅब पत्त्यासारखा कोसळला. अवजड सिमेंट, लोखंडी सळ्या आणि ढिगाऱ्याखाली ‘ते’ सातही जण गाडले गेले. धुरळा आणि किंकाळ्यांचा आक्रोश पसरला..अशा कठीण प्रसंगी अनेकदा लोक व्हिडिओ काढण्यात मग्न होतात; पण मिरजकरांनी वेगळाच आदर्श घालून दिला. अपघात होताच आजूबाजूचे स्थानिक नागरिक, रुग्णालयाचे कर्मचारी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी कसलाही विचार न करता ढिगाऱ्याकडे धाव घेतली. आपल्याच कोणाचे तरी भाऊ, मुलगे तिथे दबले गेलेत, या भावनेने लोकांनी हाताने ढिगारा उपसायला सुरुवात केली..पोलिसांचे कौतुकघटनेची माहिती मिळताच महात्मा गांधी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक संदीप शिंदे, ‘मिरज ग्रामीण’चे निरीक्षक अमितकुमार पाटील यांच्यासह पोलिस दल आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठले. ढिगाऱ्याखालच्या प्रत्येक जीवाला जिवंत बाहेर काढायला त्यांनी सुरुवात केली. लोखंडी सळ्या कापत, सिमेंटचे ढिगारे बाजूला करत असताना आतून येणारे क्षीण आवाज मदतकार्याला अधिक वेग देत होते. पोलिस यंत्रणा आणि मिरजकरांनी मिळून एका अदृश्य साखळीसारखे काम केले..Poonam Shinde Death : कोल्हापुरात खराब रस्त्याने घेतला कर्त्या महिलेचा जीव; मोपेड घसरून पडल्यानंतर डंपरच्या चाकाखाली चिरडले डोके, मुलगी जखमी.डोळ्यात पाणीएक-एक करून जेव्हा जवानांनी आणि नागरिकांनी त्या सातही कामगारांना सुखरूप बाहेर काढले, तेव्हा उपस्थितांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू उभे राहिले. पश्चिम बंगालमधून हजारो किलोमीटर दूर महाराष्ट्रात आलेल्या या मजुरांसाठी आज मिरजकर आणि प्रशासकीय यंत्रणा ‘देवदूत’ बनून धावून आली होती. आज मिरजेत केवळ सात जणांचे प्राण वाचले नाहीत, तर संकटसमयी जात, धर्म आणि प्रांत विसरून एकत्र येणाऱ्या माणुसकीच्या वज्रमुठीचा विजय झाला.....यांची घटनास्थळी धावघटनेची माहिती मिळताच आमदार इद्रिस नायकवडी, महापौर धीरज सूर्यवंशी, उपमहापौर गजानन मगदूम, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर, पोलिस उपाधीक्षक अजय कोकाटे, उपायुक्त स्मृती पाटील व अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले..Miraj Government Hospital Slab Collapse : मिरज शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात मोठी दुर्घटना; नवीन कमानीचा स्लॅब कोसळला, 7 कामगार जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर.‘मिरज सिव्हिल’मध्ये घडलेली दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. यातील जखमींवर तातडीने उपचार करण्याच्या सूचना ‘सिव्हिल’ प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत. या घटनेची चौकशी केली जाईल.-चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री.निकृष्ट कामाचा आरोप; चौकशीची मागणीया कामाचे ठेकेदार ‘रिलायंट’चे संजय खराडे आहेत. बांधकामासाठी अडीच कोटींचा रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोप डॉ. महेशकुमार कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ठेकेदारासह अधिष्ठाता प्रकाश गुरव, वैद्यकीय अधिकारी रुपेश शिंदे यांची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. बांधकामाच्या दर्जाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे महानगर प्रमुख मोहन वनखंडे यांनीही केली. यावेळी विलास देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते धनंजय भिसे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.