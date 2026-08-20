Miraj Medical College : मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव बदलणार! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावासाठी सरकार सकारात्मक; आमदार खाडेंच्या पाठपुराव्याला यश

मिरज : ‘येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे,’ या मागणीला राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आमदार सुरेश खाडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन नामकरणाबाबत निवेदन सादर केले. या मागणीवर सकारात्मक विचार करून तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दोन्ही नेत्यांनी दिल्याचे आमदार खाडे यांनी सांगितले. .येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज असे नामकरण करण्यात यावे, अशी मागणी महेशकुमार कांबळे, तसेच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आमदार खाडे यांच्याकडे केली होती. याची दखल घेत खाडे यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू केला..Satara IT Park : सातारकरांचे स्वप्न अखेर पूर्ण! 42.5 हेक्टर जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात; 'आयटी पार्क'चे काम वेगात, खाणी-जुनी मिशनरी हटवण्याच्या हालचाली.त्याच अनुषंगाने खाडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन नामकरणासंदर्भातील निवेदन सादर केले. दोघांनीही मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित विभागामार्फत नामकरणाचा अधिकृत प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या..प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सकारात्मक विचार करून नामकरणाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मिळाले आहे. शासनाकडे अधिकृत प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर नामकरणाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल, असा विश्वास खाडे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.