Miraj ST Bus Attack : मिरजेत एसटीचालक-वाहकाला बेदम मारहाण करत बसच्या फोडल्या काचा; मध्यस्थी करायला गेलेल्या पोलिसाच्या बरगडीत खुपसला चाकू

मिरज : शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावर नशेत धुंद असलेल्या दोघांनी कोल्हापूर-जालना एसटी बस अडवून चालक व वाहकाला बेदम मारहाण (Kolhapur Jalna ST bus driver assault) केली. बसच्या काचा व समोरील भागाची तोडफोड करत धारदार हत्याराने चालक, वाहकासह भांडण सोडविण्यास गेलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यावरही हल्ला केला..या घटनेत एसटीचालक परमेश्वर लामताने, वाहक महादेव बाबासाहेब शिंदे (उपळाई, ता. माढा, जि. सोलापूर) व पोलिस कर्मचारी कोंडिबा सुबराव सरगर हे जखमी झाले. पोलिसांनी अब्दुल्ला पटेल व सैफुल्ला पटेल या दोघा संशयित सख्ख्या भावंडांना ताब्यात घेतले आहे. रात्री उशिरापर्यंत महात्मा गांधी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..याबाबत घटनास्थळावरून व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, की कोल्हापूरहून जालन्याकडे जाणारी एसटी बस (एमएच १४, बीटी १९३४) रात्री दहाच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरून निघाली होती. जनावर बाजार परिसरातून आलेल्या दोघा तरुणांनी दुचाकी बसच्या आडवी लावून बस अडवली. दोघेही नशेत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..ACB Action in Kadegaon : कडेगावात लाचलुचपतचा मोठा दणका! निकाल बाजूने लावण्यासाठी सहा हजारांची लाच मागणारा मंडल अधिकारी जाळ्यात.बस थांबवल्यानंतर दोघांनी चालकासोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली. चालकाने जागा देण्यावरून वाद झाल्याचे सांगितले. काही वेळातच संशयितांनी चालकाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. बसच्या काचा व समोरील भागाची तोडफोड केली. धारदार हत्याराचा धाक दाखवत चालक व वाहकाला जीवे मारण्याची धमकी दिली. यावेळी बिट मार्शलसाठी तैनात असलेल्या दोन पोलिसांनी भांडण सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संशयितांनी त्यांच्यावरही हल्ला केला. यात पोलिस कोंडिबा सरगर यांच्या बरगडीत चाकू लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले..अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे बसमधील प्रवाशांत घबराट पसरली. काही प्रवाशांनी खाली उतरून सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतली, तर चालकानेही बाजूला होऊन स्वतःचा बचाव केला. घटनेची माहिती मिळताच महात्मा गांधी चौक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेतले. जखमींना उपचारासाठी मिरज शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर, उपअधीक्षक अजय कोकाटे, किरण चौगुले, संजीव झाडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळ व शासकीय रुग्णालयास भेट देऊन तपासाबाबत सूचना केल्या. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.