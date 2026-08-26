पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj ST Bus Attack : मिरजेत एसटीचालक-वाहकाला बेदम मारहाण करत बसच्या फोडल्या काचा; मध्यस्थी करायला गेलेल्या पोलिसाच्या बरगडीत खुपसला चाकू

Miraj ST Bus Driver and Conductor Assault : मिरजेत कोल्हापूर-जालना एसटी बस अडवून दोघांनी चालक व वाहकाला मारहाण केली. बसची तोडफोड करताना भांडण सोडविणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यावरही धारदार हत्याराने हल्ला झाला.
Miraj Kolhapur Jalna ST bus attack latest news

Miraj Kolhapur Jalna ST bus attack latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मिरज : शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावर नशेत धुंद असलेल्या दोघांनी कोल्हापूर-जालना एसटी बस अडवून चालक व वाहकाला बेदम मारहाण (Kolhapur Jalna ST bus driver assault) केली. बसच्या काचा व समोरील भागाची तोडफोड करत धारदार हत्याराने चालक, वाहकासह भांडण सोडविण्यास गेलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यावरही हल्ला केला.

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