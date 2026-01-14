Miraj Music Cluster : मिरज संगीत नगरीचा विकास आता निश्चित; म्युझिक क्लस्टरसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे थेट पाठपुरावा करणार – पृथ्वीराज पाटील

मिरज : मिरजेचा संगीत नगरी म्हणून विकासाबाबतचा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मी मांडला होता. त्याची ग्वाही त्यांनी सांगलीतील जाहीर सभेत दिली. आता हे काम पूर्ण करण्यासाठी राज्य स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे, असे भाजप नेते पृथ्वीराज पाटील यांनी तंतुवाद्य निर्मात्यांशी झालेल्या चर्चेवेळी सांगितले. .त्यांनी मिरजेतील सतारमेकर मंडळींच्या भाजप उमेदवारांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने भेटी घेतल्या. यावेळी त्यांनी म्युझिक क्लस्टरसाठी प्रयत्नशील असलेल्या बाळासाहेब मिरजकर यांचीही भेट घेतली..Pankaja Munde: अहिल्यानगरचा विकास करण्याचा संकल्प : पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे; प्रचार रॅली काढत भाजप- राष्ट्रवादी युतीचे शक्तिप्रदर्शन!.श्री. मिरजकर म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी आर्टिस्टिक झोन, म्युझिक हेरिटेज पार्क, इन्स्ट्रूमेंट म्युझियम, साऊंड एक्सिरियन्स डोम, म्युझिक वर्कशॉप झोन निर्माणाची घोषणा केली आहे. आम्ही त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. .अशा पध्दतीने शासनस्तरावर तंतुवाद्य व संगीत नगरीबाबत प्रथमच ठळक चर्चा होतेय. भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा विषय येतोय याचा आनंद आहे.’’ पाटील म्हणाले, ‘‘मिरज शहराने माझ्यासाठी दिलेल्या योगदानाची ही उतराई आहे.’’ यावेळी मोहसीन मिरजकर, मोमीन मिरजकर, फारूक सतारमेकर आदी उपस्थित होते..Sangli Election : ‘मिरजेत फक्त विकासाचाच पॅटर्न’; भाजप प्रचाराच्या प्रारंभी आमदार सुरेश खाडेंचा निर्धार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.