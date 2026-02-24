Music Cluster : मिरजेतील ‘म्युझिक क्लस्टर’सह प्रकल्पांवर नको खासगी नियंत्रण; तंतुवाद्य निर्मात्यांची अपेक्षा, विकासात शासन नियंत्रणाचा आग्रह

मिरज ‘संगीत नगरी, मिरजेच्या विकासासाठी राज्य शासनाने बळ द्यावे. ‘म्युझिक क्लस्टर’ विकसित करायचे असल्यास ते शासनाच्या नियंत्रणात आणि शासन मालकीचे ठेवून करावे. ‘संगीत नगरी’ विकासाची पंचसुत्री उत्तम आहे. ती शासनाच्या नियंत्रणात ठेवून विकास करावा. यापैकी कोणतीच गोष्ट खासगी मालकीची झाल्यास तिला मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. सोबतच तंतुवाद्य निर्मात्यांच्या जगण्याचे प्रश्नही शासनाने सोडवावेत,’ अशी अपेक्षा मिरजेतील तंतुवाद्य निर्मात्यांकडून व्यक्त करण्यात आली..‘सकाळ’ने आजच्या अंकात ‘म्युझिक क्लस्टरची छेडता तार’ याबाबत ‘बिग स्टोरी’ प्रसिद्ध केली. ‘म्युझिक क्लस्टर’ची सद्यःस्थिती, निधीतील अडचणी आणि त्या ‘क्लस्टर’शिवाय ‘संगीत नगरी’च्या विकासासाठी शासनाच्या स्वतंत्र जागेवर पाच विविध प्रकल्प उभारणीच्या मागणीबाबत सविस्तर मांडणी केली..Sangli Reactions : अर्थसंकल्प देशाला चालना देणारा की आकड्यांचा खेळ? सांगलीत तीव्र मतभेद.त्याचे संगीत क्षेत्रातून स्वागत केले. राजकीय क्षेत्रातून त्याला बळ देण्याची ग्वाही मिळाली, शिवाय तंतुवाद्य निर्मात्यांकडून त्याची दुसरी बाजूही मांडण्यात आली. ‘संगीत नगरी’च्या विकासासाठी सर्वांचे पाठबळ आहे, मात्र हा विकास कोणालाही केंद्रस्थानी न ठेवता या क्षेत्राच्या व्यापक विकासाच्या विचारांतून व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. .त्यासाठी अडीचशे कारागिरांशी संवाद साधावा, त्यांची मते जाणून घ्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपचे नेते पृथ्वीराज पाटील यांच्या पुढाकाराने जी ‘संगीत नगरी’ विकासाची पंचसुत्री मांडण्यात आली आहे, तिचे स्वागत करण्यात आले. ‘आर्टिझन झोन’,‘म्युझिक हेरीटेज पार्क’, ‘इन्स्ट्रूमेंट म्युझियम’, ‘साऊंड एक्सपिरियन्स डोम’, ‘म्युझिक वर्कशॉप झोन’ ही मांडणी स्वंतत्रपणे करावी. त्यासाठी स्वतंत्र जागा सरकारने द्यावी आणि सरकारच्या नियंत्रणात या गोष्टी व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..Latest Marathi News Update : मध्य रेल्वे मध्ये घेण्यात घेणार विशेष मेगा ब्लॉक.‘तंतुवाद्य निर्मात्यांचे आधी सर्वेक्षण घ्या’ मिरजेमधील प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या सर्व कारागिरांचा अधिकृत आणि निष्पक्ष सरकारी सर्वेक्षण करण्यात यावे. प्रत्येक कारागिराच्या कुटुंबाची परिस्थिती, आर्थिक स्थिती, कामातील धोके आणि सामाजिक सुरक्षितता यांचा सविस्तर अभ्यास करून त्यानुसार योजना आखाव्यात. सर्वेक्षणाशिवाय निधी वाटप किंवा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. वाद्यनिर्मितीचे काम अत्यंत कौशल्यपूर्ण असले तरी ते तितकेच कठीण आहे. धारदार साधने, लाकडी काम करताना विशेषतः नवीन शिकाऊ मुलं आणि तरुण कारागिरांना हाताला दुखापत होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. .अशा परिस्थितीत कारागिरांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. सर्व कारागिरांसाठी ‘मेडिकल इन्शुरन्स’ योजना लागू करावी. कामाच्या ठिकाणी झालेल्या दुखापतींसाठी मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करावी. ज्येष्ठ व पिढ्यान्पिढ्या काम करणाऱ्या कारागिरांसाठी नियमित पेन्शन योजना सुरू करावी. कारागिरांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक मदत योजना राबवाव्यात. सर्व योजनांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता व थेट लाभ पद्धत लागू करावी. या घडीला ‘क्लस्टर’पेक्षा या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. आमच्यासाठी ‘क्लस्टर’ दुय्यम मुद्दा आहे, शिक्षण, आरोग्य सुरक्षा आणि पेन्शन या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. शासनाने प्रत्यक्ष कारागिरांच्या गरजांनुसार आणि त्यांच्या मतानुसार निर्णय घ्यावेत. .‘क्लस्टर’ पुढे सुरू ठेवावा की नाही, याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने सर्व संबंधित कारागिरांची मते अधिकृत सर्वेक्षणाद्वारे जाणून घ्यावीत. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कारागिरांची मते आजमावून घ्यावीत. त्यानंतर निर्णय घ्यावा. - शमशुद्दीन सतारमेकर, वाहिद सतारमेकर, कय्युम सतारमेकर ‘पंचसुत्री चांगली; पण ‘क्लस्टर’ सर्वसमावेशक हवे’ मिरजेत तंतुवाद्याचा पहिला कारखाना सुरू करणारे आमचे कुटुंब आहे. या क्षेत्राची आम्ही सात पिढ्यांपासून सेवा करत आहोत. ‘संगीत नगरी’च्या विकासाचाच आमचा विचार आहे, मात्र तो विकास सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. ‘म्युझिक क्लस्टर’ ही संकल्पना चांगली असली तरी त्यावर सरकारचे नियंत्रण असायला हवे. सर्वांना विश्वासात घेऊन काम करायला हवे. .कारागिरांचा फायदा महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या हिताचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. ‘संगीत नगरी’च्या विकासासाठी मांडलेली जी पंचसुत्री आहे, ती अत्यंत चांगली आहे. त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. त्याला सरकारने बळ द्यावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. - अल्ताफ सतारमेकर ‘क्लस्टर’ करताना शासन नियंत्रण ठेवा’ संगीतनगरी, मिरजेत सुमारे अडीचशे कारागीर तंतुवाद्यनिर्मिती करतात. आता उत्तम कारागिरांची संख्या सत्तरहून कमी राहिली आहे. त्यांची संख्या पिढीगणिक कमी होत आहे..या कारागिरांना वाचवण्यासाठी आम्ही सारे ताकदीने प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी शासन दरबारी काही मागण्यादेखील ठेवलेल्या आहेत. परंतु, शासनाने सर्वंकष विचार न करता चुकीच्या पद्धतीने काही गोष्टी केल्यामुळे मूळ प्रश्न बाजूला पडला आहे. ‘क्लस्टर’ची उभारणी करताना सर्वांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. हे ‘क्लस्टर’ शासनाच्या नियंत्रणात असते आणि सर्वांच्या हिताचा त्यात विचार केला गेला असता तर खूप बरे झाले असते. अद्यापही वेळ गेलेली नाही. ‘संगीत नगरी’चा विकास करायचा असेल तर २५० कारागिरांच्या हिताचा विचार करायला हवा. केवळ एका कुटुंबाचा विचार उपयोगाचा नाही. .त्यावर कोणत्याही एका कुटुंबाचे, गटाचे नियंत्रण असता कामा नये. अन्यथा, २०० कारागीर त्याच्या लाभापासून वंचित राहतील आणि मूळ उद्देशाला बाधा येईल. आम्हाला विकासात अडथळा आणायचा नाही. ‘संगीत नगरी’ म्हणून मिरजेचा विकास व्हावा, सार्वजनिक ‘क्लस्टर’ व्हावे, जी पंचसुत्री मांडली आहे, त्याप्रमाणे प्रकल्प राबवताना सर्वांना सोबत घ्यावे, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यासाठी आवश्यकता भासली तर लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटू. त्यांच्यासमोर आमची बाजू मांडू. - संजय मिरजकर, मिरज ‘शेवटच्या घटकाला लाभ मिळायला हवा’ मिरजेत ‘म्युझिक क्लस्टर’ करायचे, हा सर्वांचाच विचार आहे, मात्र त्याचा लाभ तंतुवाद्यनिर्मिती करणाऱ्या शेवटच्या घटकापर्यंत झाला पाहिजे..त्याची मांडणी करताना काही चुका झाल्या आहेत. एकाच कुटुंबाचे नियंत्रण असणे, साठ टक्के शेअर्स त्यांच्या ताब्यात असणे, अपेक्षित नाही. त्यामुळे कुणाचीही इच्छा नसताना आमच्या क्षेत्रात गट पडले आहेत. ही गटबाजी ‘संगीत नगरी’साठी चांगली नाही, याची आम्हाला कल्पना आहे. परंतु, व्यापक हिताचा विचार करून राज्य शासनाने ‘म्युझिक क्लस्टर’सह जे काही पाच नवे प्रस्ताव चर्चेला आणले आहेत, त्याच्यावर शासनाचे नियंत्रण ठेवून विकास केला, तर आमच्या सर्वांची त्याला शंभर टक्के साथ असेल. मिरजेचे नाव जगभर करण्यासाठी रक्ताचे पाणी करायला तयार आहोत, मात्र यात कुणा एकाचे भले होत आहे, असे होता कामा नये. आम्ही पुढाकार घेतलेल्या नेत्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन, त्यांना विश्वासात घेऊन पुढचे पाऊल उचलावे. शासन नियंत्रणातील ‘क्लस्टर’ नव्याने उभारणीस मान्यता देऊन निधीची मागणी करावी. - मजिद सतारमेकर, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारप्राप्त .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.