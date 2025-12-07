पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Accident : दिराच्या लग्नाची तयारी राहिली अधुरीच! भरधाव डंपरने महिलेला चिरडले; मुलगी पाहण्यासाठी जाताना...

Accident Near Miraj Government Hospital on Pandharpur Road : मिरज-पंढरपूर रस्त्यावर शासकीय रुग्णालयासमोर भरधाव डंपरने दुचाकीला धडक दिल्याने नंदिनी दोलतडे यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी चालक सूरज पाटील याच्यावर गुन्हा दाखल केला.
मिरज (सांगली) : शहरातील पंढरपूर रस्त्यावर असलेल्या शासकीय रग्णालयासमोर भरधाव डंपरने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील महिला ठार (Miraj Accident) झाली. नंदिनी मच्छिंद्र दोलतडे (वय ३३, मूळ रा. रड्डे, ता. मंगळवेढा, सध्या रा. संजयनगर, सांगली) असे मृत महिलेचे नाव आहे.

