पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj soldier Wife ₹95 lakh Fraud Case : शहीद जवानाच्या पत्नीला 95 लाखांचा गंडा; स्वतःच्याच दिराने केली मोठी फसवणूक, सांगलीतील धक्कादायक प्रकार

Miraj soldier's wife ₹95 lakh fraud case : मिरज तालुक्यातील भोसे येथे नऊ एकर शेतजमीन खरेदीचे आमिष दाखवून शहीद जवानाच्या पत्नीची ९५ लाख १३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून दिराविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.
Miraj Rural Police fraud case latest news

Miraj Rural Police fraud case latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मिरज : भोसे (ता. मिरज) येथे नऊ एकर शेतजमीन खरेदी करून देण्याचे आमिष दाखवून शहीद जवानाच्या पत्नीची ९५ लाख १३ हजार रुपयांच्या फसवणूकप्रकरणी तिच्या दिराविरुद्ध मिरज ग्रामीण पोलिसांत गुन्हा दाखल (₹95.13 lakh land purchase fraud in Sangli) झाला. संजय शिवाजी बागणे (मूळ सोनी, ता. मिरज, सध्या सांगली) असे संशयिताचे नाव आहे. तो सांगली कारागृहात कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे.

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