Miraj soldier Wife ₹95 lakh Fraud Case : शहीद जवानाच्या पत्नीला 95 लाखांचा गंडा; स्वतःच्याच दिराने केली मोठी फसवणूक, सांगलीतील धक्कादायक प्रकार

मिरज : भोसे (ता. मिरज) येथे नऊ एकर शेतजमीन खरेदी करून देण्याचे आमिष दाखवून शहीद जवानाच्या पत्नीची ९५ लाख १३ हजार रुपयांच्या फसवणूकप्रकरणी तिच्या दिराविरुद्ध मिरज ग्रामीण पोलिसांत गुन्हा दाखल (₹95.13 lakh land purchase fraud in Sangli) झाला. संजय शिवाजी बागणे (मूळ सोनी, ता. मिरज, सध्या सांगली) असे संशयिताचे नाव आहे. तो सांगली कारागृहात कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे..याबाबत अनिता राजेंद्र बागणे (वय ४९, सोनी, ता. मिरज) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यांचे पती राजेंद्र बागणे हे लष्करात कार्यरत होते. हिमवादळात त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शासनाकडून मिळालेली आर्थिक मदत अनिता यांच्या बँक खात्यात जमा झाली होती. पतीच्या निधनानंतर दीर संजय याने अनिता यांचा विश्वास संपादन केला..भोसे येथे नऊ एकर शेतजमीन खरेदी करून देतो, असे आश्वासन त्याने दिले. त्यानुसार १६ ते २५ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत अनिता यांच्या बँक खात्यातून एटीएम आणि धनादेशाद्वारे वेळोवेळी ९५ लाख १३ हजार ८० रुपये घेतल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. मात्र, संबंधित शेतजमीन अनिता यांच्या नावावर करून देण्याऐवजी संजय याने २०२१ मध्ये ती स्वतःच्या आणि पत्नीच्या नावावर खरेदी केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..Assistant Engineer Arrested : कवठेमहांकाळ पंचायत समितीत ACB ची मोठी कारवाई; 17,400 रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक अभियंता रंगेहाथ पकडला, कशासाठी मागितले पैसे?.त्यानंतर अनिता यांनी जमीन स्वतःच्या नावावर करून देण्याची मागणी केली असता, संजय याने केवळ अर्धी जमीन मिळेल, असे सांगितल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. तसेच घेतलेली रक्कम परत देण्यासही त्याने नकार दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी मिरज ग्रामीण पोलिसांनी संजय बागणे याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.