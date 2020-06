मिरज (सांगली) - जिल्हा परिषदेचे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी तालुक्‍यातील एरंडोली, नरवाड येथील पेयजल योजनांची त्वरेने सुरू केलेली चौकशी...गुंडेवाडी ग्रामपंचायतीची तपासणी करुन वसुलीच्या मुद्यावर ग्रामपंचायतीची बॉडी बरखास्त का करु नये असा घेतलेला पवित्रा...बेडग आणि विजयनगर येथील कार्यारंभ आदेशाविना केलेली कामे रद्द करुन "चुकीला माफी नाही' असा जणू संदेशच श्री. गुडेवार यांनी दिला आहे. चुकीचे काम करणाऱ्या गाव कारभाऱ्यांना दिल्याने काही अंशी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या धडक कारवाईमुळे तालुक्‍यातील मिरज पूर्व भागातील गाव कारभाऱ्यांनी श्री. गुडेवार यांचा धसका घेतल्याचे चित्र आहे. गाव गाडा हाकणाऱ्या कारभाऱ्यांवर गेल्या काही वर्षांपासून अंकुश ठेवणाऱ्या खमक्‍या अधिकाऱ्याची वानवा मिनी मंत्रालयात होती. ती कसर श्री.गुडेवार यांच्या रुपाने भरुन निघल्याची चर्चा असताना त्यांच्या बदलीसाठी अनेकांनी देव पाण्यात घालून ठेवल्याचीही माहिती पुढे येत आहे. ग्रामपंचायतीतील गैरकारभारावर अंकुश ठेवण्याची धडपड काही अधिकारी वर्गाने केली, मात्र राजकीय दबावामुळे त्यांच्यावर मर्यादा आल्या होत्या. एरंडोली आणि नरवाड येथील पेयजल योजनेचा विषय बरेच वर्षे रेंगाळत होता. पंचायत समिती स्तरावर या विषयावर मोठे वादंग ही उठलेले होते. यावर केवळ चौकशीचे सोपस्कार पार पाडण्या पलीकडे काहीच करण्यात आले नव्हते. जिल्हा परिषदेत श्री.गुडेवार रुजू होताच योजनांच्या चौकशीची मागणीने जोर केल्याने या योजनांच्या चौकशी साठी त्यांनी स्व:ता लक्ष घालत विषय मार्गस्थ केला आहे. बेडग आणि विजयनगर मध्ये कार्यारंभ आदेशा विना केलेली कामे देखील त्यांनी गावांसाठी दान या सदरा खाली शासन स्तरावर रद्द केली. गुंडेवाडीच्या ग्रामपंचायतींच्या तपासणी वेळी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीच्या मुद्यावर ग्रामपंचायतीची बॉडी बरखास्त करण्याचा अहवालच गटविकास अधिकाऱ्यांच्या मार्फत सादर करण्याच्या सुचना करून खळबळ उडवून दिली आहे. पूर्व भागातून ग्रामपंचायतीच्या गैरकारभाराच्या तक्रारीचा वाढता ओघ श्री.गुडेवार यांच्याकडे सुरु आहे. चौकशी साठी त्यांनीच यावे असा आग्रह सर्वत्र होताना दिसत आहे.

कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडणारा डॅशिग अधिकारी म्हणून श्री.गुडेवार यांची ख्याती आहे. तालुका राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील असून मोठ्या राजकीय नेत्यांचे नातेसंबंध तालुक्‍यातील गावात आहेत. अशा ग्रामपंचायतींच्या तक्रारी बाबत श्री.गुडेवार कोणता मार्ग काढतात याचे औत्सुक्‍य आहे. ""दैनिक "सकाळ' ने उजेडात आणलेला एल.ई.डी. बल्ब घोटाळ्याचा मिरज पंचायत समितीने दिलेला अहवाल जिल्हा परिषदेत धुळ खात पडलेला आहे. याबाबत शिष्टमंडळासह श्री.गुडेवार यांच्याकडे जाऊन फेर चौकशीची मागणी करणार आहोत.''

-धनंजय कुलकर्णी, जिल्हा सरचिटणीस भाजपा.



