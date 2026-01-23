पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Election : नाराज कुणाच्या वाटेवर? मिरज तालुक्यात निवडणूकपूर्व राजकीय हालचालींना वेग

BJP Strategy : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे बिगुल वाजताच मिरज तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
Political activity intensifies in Miraj taluka ahead of ZP and Panchayat Samiti elections.

सकाळ वृत्तसेवा
मिरज : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याने आता राजकीय घडामोडी गतिमान होत आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस बुधवारी झाल्यानंतर आता पुढील नियोजनाने गती घेतली आहे.

