Miraj Election : नाराज कुणाच्या वाटेवर? मिरज तालुक्यात निवडणूकपूर्व राजकीय हालचालींना वेग

मिरज : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याने आता राजकीय घडामोडी गतिमान होत आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस बुधवारी झाल्यानंतर आता पुढील नियोजनाने गती घेतली आहे. .तालुक्यातून महायुती अर्थातच भाजपकडे इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने यातील नाराज काय करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. यातही आघाडीतर्फे उमेदवार देताना नाराजांवर नजर तर असेलच शिवाय पक्षाकडे उमेदवारी मागितलेल्या इच्छुकांचाही विचार होणार आहे. त्यामुळे नाराजांची मनधरणी करण्याची वेळ आता नेत्यांवर येणार आहे..जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची कार्यकर्त्यांना प्रतीक्षा लागून राहिली होती. अखेर उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर आता प्रत्येक गटनिहाय चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार भाजपच्या तिकिटासाठी अधिक संघर्ष होताना दिसत आहे..उमेदवारी एक आणि इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने या नाराजांची मनधरणी करत त्याचा फटका निवडणूकीत बसणार नाही याची खबरदारी आता घ्यावी लागणार आहे. त्यानुसार अर्ज दाखल केल्यापासूनच पुढील नियोजन चांगलेच रंगले आहे..जिल्हा परिषदेवर सर्वाधिक ११ सदस्य तालुक्यातून जाणार असल्याने महायुतीसह सर्वच पक्षांनी तालुक्यातून अधिक जागांचे सुत्र हाती ठेवले आहे. मिरजेतून चांगली आघाडी घेतल्यास सत्ता मिळवणे सोपे जाणार असल्याने त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. .यात नाराजी नकोच आणि तरीही कोणी महत्त्वाचा कार्यकर्ता नाराज झालाच तर त्याने विरोधी आघाडीशी हातमिळवणी करू नये यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. यासाठी पक्षांची अधिकृत उमेदवारी कोणाला मिळाली याची माहिती शेवटपर्यंत गुलदस्त्यातच ठेवली जाणार आहे..बऱ्याच कालावधीनंतर निवडणूका होत असल्याने इच्छुकांनी उचल खाल्ली आहे. ज्या गटातून उमेदवारही मिळणे कठीण वाटत होते अशा गटात सर्वच पक्षांकडून इच्छुक वाढले आहेत. यावर पर्याय म्हणून ठरलेल्या उमेदवारासह इतर उमेदवारांच्या पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले जाणार आहे. .या निवडणुका झाल्यानंतर लवकर कोणत्याही निवडणुका नसल्याने नेत्यांचीही आश्वासने देताना गोची होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शेवटच्या टप्प्यात उतरूनही कॉंग्रेसने तुलनेने चांगले यश मिळवले होते. .याच धर्तीवर मिरज तालुक्यातही कॉंग्रेसकडून तयारी केली जात आहे. यात नाराजांवर नजर असणार आहेच शिवाय गत निवडणुकीपेक्षा सदस्य निवडून येण्याचा टक्का वाढवण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.