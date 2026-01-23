पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Elections : अर्ज भरले, आता माघारीचा डाव! मिरज तालुक्यात नेत्यांची जोरदार मोर्चेबांधणी

Political Parties : मिरज तालुक्यातील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता अर्ज माघारीसाठी राजकीय हालचालींना चांगलाच वेग आला आहे.
Political leaders and candidates in discussions ahead of nomination withdrawals in Miraj taluka elections.

Political leaders and candidates in discussions ahead of nomination withdrawals in Miraj taluka elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : तालुक्यात आगामी जिल्हा परिषद व पंचायतसमिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अर्ज माघारीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता अर्ज माघारीसाठी पक्षीय पातळीवर तसेच आघाडी-युतीस्तरावर नियोजन सुरू करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
ZP
political parties
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
Political Accountability

Related Stories

No stories found.