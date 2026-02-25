पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Muncipal : मिरजेत ड्रेनेजच्या मागणीसाठी नागरिकांचे आंदोलन; वंटमुरे कॉर्नर रस्त्याचे काम बंद पाडले; डॉक्टरही उतरले रस्त्यावर

Protest Halts Road Work : मिरज शहरात पायाभूत सुविधांवरून पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. वंटमुरे कॉर्नर येथे ड्रेनेजची मागणी प्रलंबित असतानाच ट्रीमिक्स रस्त्याच्या कामास सुरुवात करण्यात आली.
Residents and doctors stage

Residents and doctors stage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : शहरातील प्रमुख रहदारीचा मार्ग असलेल्या वंटमुरे कॉर्नरपासून चिवटे रुग्णालयापर्यंत ट्रीमिक्स रस्त्याच्या कामास आजपासून सुरुवात झाली. पुढील महिनाभर या मार्गावरील वाहतूक बंद करून हे काम केले जाणार होते.

Loading content, please wait...
Sangli
miraj
Paschim maharashtra
Drainage Line
Road Construction
Road conditions and repairs

Related Stories

No stories found.