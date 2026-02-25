Miraj Muncipal : मिरजेत ड्रेनेजच्या मागणीसाठी नागरिकांचे आंदोलन; वंटमुरे कॉर्नर रस्त्याचे काम बंद पाडले; डॉक्टरही उतरले रस्त्यावर

मिरज : शहरातील प्रमुख रहदारीचा मार्ग असलेल्या वंटमुरे कॉर्नरपासून चिवटे रुग्णालयापर्यंत ट्रीमिक्स रस्त्याच्या कामास आजपासून सुरुवात झाली. पुढील महिनाभर या मार्गावरील वाहतूक बंद करून हे काम केले जाणार होते..मात्र, या भागातील नागरिकांची ड्रेनेजची मागणी पूर्ण न करताच हे काम होत असल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. अखेर पहिल्याच दिवशी हे काम थांबवावे लागले. परिसरातील डॉक्टरही या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते..Bullet Train: बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती, सातपैकी दोन डोंगरी बोगद्यांचे काम पूर्ण.वंटमुरे कॉर्नरपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानापर्यंतच्या रस्त्यांची पूर्ण वाताहत झाली आहे. यातील एक टप्पा ट्रीमिक्स रस्ता करण्यात येणार आहे. महापालिका निवडणुकीअगोदर याची सुरुवात झाली होती. मात्र त्यानंतर काम रखडले होते. .अखेर सोमवारपासून हे काम सुरू होणार होते. वंटमुरे कॉर्नरपासून संपूर्ण रस्ता बंद ठेवून हे काम केले जाणार असल्याने याबाबतची माहिती नागरिकांना देण्यात आली होती. आज बुलडोझरच्या सहाय्याने रस्ता खोदाई सुरू असतानाच प्रभाग सातमधील नागरिकांनी एकत्र येत .Mumbai Pune Expressway : ३२ तासांनी सुटकेचा श्वास… अन् पुन्हा संकट! कामशेतजवळ चालक झोपेत... एक्सप्रेसवे ठप्प, ट्रक बंद पडला.या भागात ड्रेनेज नसल्याने अगोदर सांडपाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था करा, मगच हे काम सुरू करण्याची मागणी केली. यावेळी विराज कोकणे यांच्यासह नागरिकांनी रस्त्यावरच ठिय्या मारत ड्रेनेजची मागणी लावून धरली..वंटमुरे कॉर्नर परिसरात रुग्णालयांची संख्या अधिक आहे, तरीही या भागासाठी मागणी होऊनही मोठ्या व्यासाची ड्रेनेज वाहिनी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्न कायम आहे. .त्यामुळे डॉक्टरांनीही या आंदोलनात सहभागी होत अगोदर ड्रेनेज वाहिनी अद्ययावत करण्याची मागणी केली. रस्त्याच्या मधोमध दर्जेदार ड्रेनेज व्यवस्था झाल्यास अडचणी दूर होतील, अशी भूमिका मांडण्यात आली. .यावेळी विराज कोकणे, सुनीता कोकाटे, डॉ. जीवन माळी, डॉ. नईम शेख यांच्यासह परिसरातील डॉक्टर, नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.