Miraj Election : मिरज प्रभागात भाजपसमोर कडवी लढत; काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता

मिरज : शहरातील बहुतांश गावठाणाचा परिसर या प्रभागात येतो. किल्लाभाग, मिरज हायस्कूल, म्हैसाळ वेस, बेडग आणि आणि बोलवाड गावापर्यंत विस्तारलेला भाग आहे. मागील निवडणुकीत महापालिकेची सत्ता भाजपने मिळवली असली, .तरी या प्रभागाचा कौल मात्र काँग्रेसच्या बाजूने होता. माजी उपमहापौर बबिता व संजय मेंढे या दाम्पत्याने वादळातही काँग्रेसचा झेंडा इथे रोवला होता. इथे मुस्लिम मते निर्णायक आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी, तसेच काँग्रेस महाआघाडी एकत्र येण्याच्या शक्यतेने भाजपपुढे आव्हान आहे..Sangli Election : मिरज प्रभाग ७ मध्ये राजकीय रणधुमाळी; जामदार विरुद्ध खाडे लढतीची जोरदार शक्यता.इथे भाजप मित्रपक्ष जनसुराज्य युवाशक्ती पक्षाने दोन जागांवर दावा केला आहे. त्यांची इथे एकत्र लढण्याची सर्वतोपरी तयारी दिसत आहे. गतवेळी इथून काँग्रेसचे मेंढे दाम्पत्य, मालन चंद्रकांत हुलवान, करण किशोर जामदार असे चारही काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते..आता यापैकी हुलवान, जामदार यांनी नुकताच अजितदादा गटात प्रवेश केला आहे, तर मेंढे दाम्पत्य काँग्रेसमध्येच आहे. या सर्वांचा आजवर कधी आमदार इद्रिस नायकवडींशी सतत संघर्ष, तर कधी मैत्री असा खेळ सतत सुरू राहिला आहे..Sangli Politics : दिग्गजांचा पक्षबदल अन् प्रभाग सहामधील ‘सेफ’ गणितच कोसळले; महापालिका निवडणुकीत रंगणार मोठी राजकीय लढत.आता भाजपची शहरातील मुसंडी, जनसुराज्य युवाशक्ती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी केलेली विकासकामे यामुळे या प्रभागात चुरस असेल. तथापि, भाजपला इथे शहरातील अन्य प्रभागांप्रमाणे फारसे प्रभावी चेहरे हाती लागलेले नाहीत..भाजप स्वतंत्र लढणार असल्याने अजितदादा गटात गेलेल्या जामदार-हुलवान यांचा फायदा व्हायची शक्यता नाही. ‘मिरज पॅटर्न’प्रमाणे काही मांडणी झाली, तर मात्र लढतीत आणखी चुरस वाढू शकेल..इथे जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून डॉ. पंकज म्हेत्रे आणि स्वप्नाली मेंढे इच्छुक आहेत. मेंढे भावकीतूनच संजय मेंढे यांना आव्हान द्यायचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसकडून माजी नगरसेवक संजय मेंढे, बबीता मेंढे यांचीच उमेदवारी निश्चित मानली जाते..शिवसेना ठाकरे गटामधून अजितदादा गटात गेलेले चंद्रकांत मैंगुरे आता काँग्रेसकडून इच्छुक आहेत. मैंगुरे यांची हिंदुत्ववादी प्रतिमा आहे. राष्ट्रवादीने डावलल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमधून उमेदवारीसाठी मुलाखतीला हजेरी लावली. .काँग्रेसमधून नुकतेच राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात दाखल झालेले माजी नगरसेवक करण जामदार, मालन हुलवान आदी इच्छुक आहेत. दरम्यान, प्रभाग पाचमधील वखार भागामध्ये ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनचे काम गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून सुरू असल्यामुळे येथील वैतागलेल्या मतदारांनी यापूर्वीच मतदानावर बहिष्काराचा इशारा आंदोलनामध्ये दिला आहे. .बोलवाड रस्त्यावर विस्तारलेल्या नागरी वस्तीमध्ये सुविधा हव्यात म्हणून नागरिकांची कायम मागणी असते. तसेच वेताळनगर, रेणुकानगर, राजीव गांधीनगर, बौद्ध वसाहत या ठिकाणी अनेक नागरी समस्या असल्यामुळे त्या सोडवण्याचे आव्हान पेलणारा कारभारी प्रभाग पाच मधील मतदारांना हवा आहे, .तर पुरामध्ये कायम मेंढे मळा व बरगाले मळा व्यापला जात असल्यामुळे यावर कायम तोडगा काढण्यासाठी सक्षम उमेदवार हवा, अशी मागणी आहे. प्रभाग पाच मध्ये इच्छुक उमेदवार संजय मेंढे, बबिता मेंढे, करण जामदार, डॉ. पंकज म्हेत्रे, स्वप्नाली मेंढे, अश्विनी दुर्गाडे, मीनाक्षी चौगुले, रमेश लोंढे, सुनीता वांडरे, प्रियंका मेंढे, राकेश शिंदे, रवींद्र नाईक, संजय झांबरे, शीतल पाटोळे, सतीश दुर्गाडे, अभिजित रजपूत, सतीश हंबर, स्वप्नील मिरजे आधी इच्छुक उमेदवार आहेत..प्रभाग आरक्षण : ‘अ’ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)‘ब’ सर्वसाधारण (महिला)‘क’ सर्वसाधारण‘ड’ सर्वसाधारण .प्रभागाची लोकसंख्यापुरुष : ११४५८ स्त्री : ११८१३ इतर : ०३एकूण : २३२७४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.