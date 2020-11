नांगोळेत साकारत आहे मियावाकी वनराई प्रकल्प

कवठेमहांकाळ : तालुक्‍याची वरदायिनी असलेली अग्रणी नदी पुनरुज्जीवन करण्याचे काम जागतिक जलतज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलबिरादरी संस्थेने केले. अग्रणी नदीचे पात्र मोठे होऊन ती वाहती झाली. नुकताच अग्रणीला केंद्रस्तरावर प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. याच धर्तीवर जलबिरादरी संस्थेकडून तालुक्‍यातील नांगोळे येथे मियावकी वनराई प्रकल्प साकारत आहे. कृत्रिम जंगल उभारण्याचा हा प्रकल्प म्हणजे तालुक्‍याला दिशादर्शक देणारा ठरेल. जलबिरादरी संस्था फेब्रुवारी 2013 पासून जिल्ह्यात अग्रणी नदी खोरे पुनरुज्जीवनाचे काम करत आहे. प्रकल्पांतर्गत जागतिक जलतज्ञ डॉ. राजेन्द्र सिंह राणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलबिरादरीचे राज्य अध्यक्ष नरेंद्र चुग यांच्या नेतृत्वाखाली अग्रणी नदी पुनरुज्जीवनाचे काम लोकसहभागातून अविरतपणे सुरू आहे. संस्थेकडून अग्रणी खोर्यातील गावांमध्ये ओढ्याचे रुंदीकरण करणे,ओड्यावरती सिमेंट बंधारे बांधणे,वन जमिनीवर सिटी करणे,विहीर पुनर्भरण करणे,बोर पुनर्भरण करणे वन तळे निर्मिती करणे,तलावातील गाळ काढणे,नवीन तलाव तयार करणे, अग्रणी नदी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांसाठी केशर आंब्याची रोपे वाटप करणेसह अनेक प्रकारची कामे लोकसहभागातून सुरू आहेत. नुकतेच तालुक्‍यातील नांगोळे येथे मियावाकी वनराई प्रकल्प जलबिरादरी, शालीना लॅबोरेटरी आणि नेचर कॉन्झर्वेशन सोसायटी यांच्या विद्यमाने निर्माण केला जात आहे.प्रकल्पात 6.5 गुंठे जमिनीवर 45 प्रकारच्या 1665 वनस्पतींची लागवड झाली.गावांमध्ये असलेल्या वनजमिनीवर जलबिरादरी व शालीना लॅबरोटरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने डीपी सिसिटीचे काम पूर्ण झाले. त्यावरती 7000 स्थानिक रोपांचे वृक्षारोपण केले. नाविन्यपूर्ण मियावाकी वनराई प्रकल्प प्रकल्पास प्रारंभ झाला.प्रकल्पाच्या वृक्षारोपणासाठी जलबिरादरी टीम,नेचर कॉन्झर्वेशन सोसायटी टीम,इमदाद मल्टीपर्पज फाउंडेशन,अग्रणी खोऱ्यातील अनेक वृक्ष प्रेमींनी उपस्थित राहून श्रमदानातून रोपांची लागवड केली. जलबिरादरीचे अंकुश नारायणकर,सागर साळुंके,बालाजी चव्हाण,पप्पू पांडे, जलबिरादरी टीम,नेचर कॉन्झर्वेशन सोसायटीचे अध्यक्ष तबरेजखान,डॉ.हर्षद दिवेकर,अमोल जाधव,अक्षय चिंचणीकर, करन निलाखे,अरविंद सोमनसह टीम आणि तालुक्‍यातील हाफीज रमजान,मुन्ना आत्तार, यासीन जमादार,बाळासाहेब रास्ते, भरत शिंदे,पतंग पाटील, आकाश ढेरेसह वाघोली,कोकळे, कुची, नांगोळे, आगळगावसह परिसरातील नागरिक,वृक्षप्रेमी यांनी श्रमदान करत हातभार लावला. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: The Miyavaki Forest Project is taking shape in Nangole