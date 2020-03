मोबाईल व इंटरनेट सेवा तीन महिने फ्री...कोणाचं काय अन ह्यांचं काय

नगर : कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊन केला आहे. त्यामुळे अनेकांची गैरसोय झाली आहे. हे जरी खरे असले तरी लोकांच्या हितासाठी सरकाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आपली गैरसोय होत असल्याने रोज एकेक नेता आपापली मागणी पुढे रेटत आहे. त्यात काही मागण्या अजबच आहेत. अर्थात त्याही जनहिताच्याच आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर "लॉक डाउन' असताना, अत्यावश्‍यक सेवा वगळून सर्व दुकाने बंद आहेत. नागरिकांना संपर्क साधण्यासाठी मोबाईल व इंटरनेट सेवा गरजेची असून, "लॉक डाउन'मुळे मोबाईल रिचार्ज करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे तीन महिने मोबाईल व इंटरनेट सेवा मोफत द्यावी, अशी मागणी लहूजी शक्ती सेनेचे कार्याध्यक्ष सुनील सकट यांनी केली आहे. दैनंदिन जीवनात मोबाईलदेखील गरजेची वस्तू बनली आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिक जीव मुठीत धरून जगत आहेत. नागरिकांवर काही आपत्ती ओढवल्यास किंवा मदतीची मागणी करण्यासाठी आणि इतरत्र असलेल्या नातेवाइकांशी संपर्क साधण्यासाठी मोबाईलची गरज भासत आहे. मार्च महिना संपत असताना अनेकांच्या मोबाईलची सेवा खंडित होणार आहे. यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार असून, इतरांना संपर्क साधणे अवघड होणार आहे. शासनाने अन्नधान्यासह आर्थिक मदत सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जाहीर केली आहे. त्याचप्रमाणे मोबाईलची सेवा खंडित न करता पुढील तीन महिन्यांसाठी सेवा मोफत उपलब्ध करून द्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

Web Title: Mobile and Internet service free for three months